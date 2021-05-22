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Acarhoroz Maçlar taraftarımıza Ücretsiz olacak Dedi

Bursaspor Kulübü Olağan Genel Kurulunda başkan adayı olan Serdar Acarhoroz, Timsah Arena'da oynanacak karşılaşmaları ücretsiz yapıp, reklam gelirlerini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti..

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:39
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Acarhoroz Maçlar taraftarımıza Ücretsiz olacak Dedi

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Serdar Acarhoroz yaptığı açıklamada Değerli Bursasporlular, maçları bilâ ücretsiz yaparak stadımızı en yüksek kapasitede kullanıp, reklam gelirlerimizi arttıracağız. Böylece federasyona ödenmesi gereken bedel reklam geliri olarak sağlanırken, takımımıza ayrıca gelir sağlamış olacağız. Bursaspor‘a alacaklı olmak için değil, tüm borçlarını ödeyecek projelerimizle, gerçekçi, itibarlı ve şaibesiz bir yönetim için adayız. Göreceksiniz ki hep birlikte süper lige tekrar damga vurmaya geliyoruz dedi.

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