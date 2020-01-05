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Abdullah Avcı: Mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz

Süper Lig'in 2'nci devre hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Beşiktaş, kampın 3. gününe sabah idmanıyla başladı.

Abdullah Avcı: Mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz

Süper Lig'in 2'nci devre hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Beşiktaş, kampın 3. gününe sabah idmanıyla başladı.

05 Ocak 2020 Pazar 14:16
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Abdullah Avcı: Mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz

ANTALYA 

Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ'ın da takip ettiği idman hafif tempoda ve kondisyon çalışması şeklinde gerçekleşti.

Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, top kapma ve pas çalışmalarının yer aldığı program uyguladı. Antrenman streching hareketleriyle sona erdi.

İdman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın tedavi süreci devam eden Burak Yılmaz ile uzun süren özel bir görüşme gerçekleştirdiği görüldü. Antrenmana Atiba ve Caner dinlenme amaçlı çıkmazken, grip olan Ruiz de otelde tedavisine devam etti. Burak, Dorukhan ve Douglas ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş bu akşam saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

ABDULLAH AVCI: MEVCUDU NASIL DAHA İYİ HALE GETİRİRİZ DİYE ÇALIŞIYORUZ

Antrenman sonrasında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, en çok merak edilen transfer sorusuna, ''Biliyorsunuz TFF ile limit konusunda bir takım görüşmeler var, sonucunu bekliyoruz. Transfer konusuna yönetimimiz bakıyor, biz sadece mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz'' diye cevap verdi.

Burak Yılmaz'ın yarından itibaren idmanlara çıkacağını belirten Avcı, Dorukhan'ın da çok istekli olduğunu ve iyi çalıştığını ifade etti. Genç futbolcular konusunda temkinli konuşan tecrübeli teknik adam, ''Genç futbolcuları zaman zaman değiştiriyoruz, gelip gidiyorlar, kampın sonuna doğru daha net fikir sahibi oluruz'' dedi.

DHA

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