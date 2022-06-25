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Abdülkerim Bardakcı: Hayallerime kavuştum

Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, ''Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların olacağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası. En iyi performansımı göstermek istiyorum" dedi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 09:54
Abdülkerim Bardakcı: Hayallerime kavuştum

Konyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sözleşme imzalamak için bugün 23.50 uçağıyla İstanbul’a hareket etti. Havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Abdülkerim Bardakcı, ''İlk önce şunu söyleyeyim. Yarın belli olacak inşallah her şey. Tamam biz anlaştık ama sağlık kontrolünden sonra inşallah daha net konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BURUKLUK VAR"

Buruk bir sevinç yaşadığını belirten Bardakcı, ''Çok mutluyum ama içimde de bir burukluk var. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada yetiştim. Burada ekmek parası kazanmaya başladım Konyaspor sayesinde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza, sayın başkanımıza, hocamıza, takım arkadaşlarıma, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular" diye konuştu.

"HAYALLERİME KAVUŞTUM"

Gazetecilerin, "Transferin gözde ismiydin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Bu yoğun ilgiyi neye bağlıyorsun" sorusu üzerine Bardakcı, şunları söyledi:

"Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların olacağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası. En iyi performansımı göstermek istiyorum."

Bardakcı, "Galatasaray'ı seçmenindeki en büyük etken neydi" sorusu üzerine de ''O yarın belli olacak inşallah" diye cevap verdi. 

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk hakkındaki sorusu üzerine Bardakcı, ''Okan hoca hakkında herkes çok iyi konuşuyor. Çok kişiden duydum. Ben de bir kere milli takıma  onunla beraber gittim ama sakatlığımdan dolayı geri dönmüştüm. Fazla vakit geçirememiştik. İnşallah Okan hocanın, Allah nasip eder de yarın herhangi bir problem çıkmazsa ve anlaşırsak, bana çok şey katacağını düşünüyorum" dedi.

"Bundan sonraki hedeflerin neler" sorusuna ise Bardakcı ''İlk önce kendimi daha çok kanıtlamak istiyorum. Ondan sonrası Allah kerim diyelim" yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolTransferAbdülkerim BardakçıKonyaspor
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