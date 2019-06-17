Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92250
ALTIN
253.217
DOLAR
5.8710
STERLİN
7.3789
EURO
6.5961
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak verildi
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak...
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de satışa çıktı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de...
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa...

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
6 Okunma
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da

ANTALYA - Antalyaspor, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Aatif Chahechouhe ile prensipte anlaştı. Sezon sonunda Çaykur Rizespor'dan ayrılan ve tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen Faslı oyuncu, Antalyasporlu yöneticilere görüşmelerde olumlu karşılık verdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aatif Chahechouhe'ye, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz ve kulak burun boğaz muayeneleri yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Antalyaspor, Faslı yıldızın transferini ise hazırladığı bir video ile sosyal medya hesabından duyurdu. Görüntülerde, otelde hasır koltukta oturup denizi izleyen Aatif Chahechouhe'ya Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya aracılığıyla, "Tatil bitti, şimdi çalışma zamanı" diye mesaj atıyor. Öztürk'ü telefonunda 'Başkan' diye kaydeden Aatif Chahechouhe de okuduğu mesaja, "Tamam başkanım" diye cevap verdikten sonra kramponlarını giyerek antrenmana başlıyor. Aatif Chahechouhe'nun topu sektirip kaleye gol attığı video, yıldız oyuncunun, "Biz Antalyasporuz" sözleriyle sona eriyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aatıf ChahechouheAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Tenis Ligi başladı
Türkiye Tenis Ligi başladı
Arkasspor'da milli gurur
Arkasspor'da milli gurur
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi
Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi
Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu
Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu
Badminton'da 7 madalya
Badminton'da 7 madalya
Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı
Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans