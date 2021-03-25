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A Milli Takım galibiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4 - 2 yendi

25 Mart 2021 Perşembe 08:53
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A Milli Takım galibiyetle başladı

A Mili Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta Millilere galibiyeti getiren golleri; 15, 35'inci dakikada penaltı ve 81'inci dakikada Burak Yılmaz ile 46'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'inci dakikada Klaassen ve 76'ncı dakikada de Luuk de Jong'dan geldi.

Hollanda'da kaleyi koruması beklenen ve maç öncesinde esame listesinde adı ilk 11'de yer alan Jasper Cillessen, ısınma anlarının sonunda sakatlandı. Cillessen'in yerine karşılaşmaya Tim Krul ilk 11'de başladı.

15'inci dakikada Türkiye öne geçti. Hızlı gelişen atakta Kenan Karaman pasını sol kanatta hareketlenen Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan ceza sahasının hemen dışındaki Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta de Ligt'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

19'uncu dakikada Depay ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahası çizgisinin üstünde topla buluşan Malen'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

32'nci dakikada Hollanda ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Depay'ın şutunda baraja tarpan top kornere gitti.

34'üncü dakikada Türkiye penaltı kazandı. Burak Yılmaz'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Okay Yokuşlu, Malen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

35'inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ağlara gönderdi: 2-0.

45'inci dakikada Hollanda gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Berghuis'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde de Ligt kafayı vurdu. Direğe çarpan top ağlara yönelirken, Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgiden kafayla uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada Türkiye farkı 3'e çıkardı. Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda top kaleci Krul'un solundan ağlarla buluştu: 3-0.

63'üncü dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Ozan Kabak'ın aşırtma pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ozan Tufan, ceza sahasına kadar girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti. De Ligt'in ayak koyduğu top kornere gitti.

75'inci dakikada Hollanda farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan gelişen atakta Depay ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Klaassen, yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

76'ncı dakikada Hollanda bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Depay içeri çevirdi. Uğurcan Çakır'ın sektirdiği top Luuk de Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

81'inci dakikada Türkiye farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geçti. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Krul'un solundan ağlarla buluştu: 2.

90+4'üncü dakikada Hollanda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde de Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Michael Oliver, beyaz noktayı gösterdi. Depay'ın penaltısında kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye sahasında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıHollanda2022 FIFA Dünya KupasıAvrupa
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