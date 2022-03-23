A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için ilk rakibi Portekiz karşısına çıkıyor

PORTEKİZ - A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında yarın Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak. Pazar gününden itibaren İstanbul'da toplanmaya başlayan Milliler, pazartesi günü Porto'ya gelerek çalışmalarına Sao Miguel Stadyumu'nda başladı. A Milli Takım'da pazartesi günü hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. İki futbolcunun dün basına kapalı yapılan antrenmanda ise takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. A Milli Takım, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.



Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek. Milliler kaybetmesi halinde ise aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki durumda da karşılaşma 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.



PORTEKİZ İLE 9'UNCU MAÇ



A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 2 özel maçta rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5'i resmi maç olmak üzere 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. A Milli Takım'ın toplam 8 golüne karşılık Portekiz 16 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



Önemli maçta A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Umut Bozok'u ilk kez aday kadroya çağırdı. A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Sinan Bolat, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok."



MUHTEMEL 11:



A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un yarınki maça, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Aldülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkması bekleniyor.



PORTEKİZ'DE NEVES VE LOPES SAKATLIĞI SEBEBİYLE, PEPE İSE KORONAVİRÜS SEBEBİYLE KADRODAN ÇIKARTILDI



Öte yandan Portekiz'de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karodan çıkartıldı. Bu oyuncular yerine Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo kadroya dahil edildi.