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A Milli Futbol Takımı'nda çalışmalar başladı

A Milli Futbol Takımı, 7 Ekim'de özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Rusya ve 14 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da kampa girdi.

06 Ekim 2020 Salı 09:50
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A Milli Futbol Takımı'nda çalışmalar başladı

Ay-Yıldızlılar, yarınki Almanya yolculuğu öncesinde bugün teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı bir antrenman yaptı. İdmana aday kadroda yer alam tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu. Bu arada A Millî Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da çalışmayı izledi.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln kentine seyahat edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımUEFA Uluslar Ligi
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