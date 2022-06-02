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A Milli Erkek Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz’i 3-1 yenerek turnuvada 2’de 2 yaptı.

02 Haziran 2022 Perşembe 12:16
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı

SALON: Centro Cultural

HAKEMLER: Olivier Gulliet (Fransa), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)

PORTEKİZ: Da Silva, Martins, Sinfronio, Ferreira, Militao, Cveticanin, Casas (L) (Cunha, Tavares, Alexandre Ferreira)

TÜRKİYE: Emre, Arslan, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Efe, Faik Samed, Mirza)

SETLER: 21-25, 25-21, 17-25, 24-26

SÜRE: 116 dakika (26', 28', 29', 33')

Ay-yıldızlılarda Adis 24 sayıyla en skorer isim olurken, O'na Efe ve Yiğit 10, Emre 9, Bedirhan 7, Arslan ve Burak 4, Faik Samed 1 sayıyla eşlik etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki 3. maçında 5 Haziran Pazar günü saat 16.00’da Trabzon’da Portekiz’i konuk edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Voleybol TakımıVoleybolPortekiz
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