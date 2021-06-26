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95'inci Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

95'inci Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 17:31
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95'inci Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

ANKARA

95'inci Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik bindiği safkanlarla üst üste 7’nci kez yarışçılığın derbisini kazanmış oldu

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Anahtar Kelimeler:
Gazi KoşusuSanem KahramanBurgas
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