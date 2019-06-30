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93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.

93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.

30 Haziran 2019 Pazar 19:28
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93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

İSTANBUL (DHA)

Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 21 tayın katılımıyla çim pistte gerçekleşen 2 bin 400 metre mesafeli 93'üncü Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan 2.27.13'lük derecesi ile kazandı. Bu zaferle birlikte Ahmet Çelik üst üste 5'inci kez Gazi Koşusu'nda gülen isim oldu.

Yarışta 2'nciliği 2.28.01'lik derecesiyle Kuzey Kafkasyalı isimli safkan, 3'üncülüğü ise 2.28.63'lük derecesiyle Scautleo isimli safkan elde etti.

Yarışı kazanan The Last Romance'ın sahibi Melis Kurtel Emin, 1 milyon 650 bin TL yarış ikramiyesi, 160 bin TL prim ve 453 bin 750 TL yetiştiricilik bedeli ile toplamda 2 milyon 263 bin 750 TL kazandı.

Koşuyu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

Öte yandan Vali Yerlikaya kupayı at sahibine teslim ederken, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç antrenöre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ahmet Çelik'e plaket takdim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
93.Gazi KoşusuThe Last Romanceönce VatanAhmet ÇelikJokeyYarışSafkan
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