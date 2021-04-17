BODRUM (DHA)

56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Marmaris-Turgutreis etabını Jasper Philipsen 4.20.45’lik derecesi ile kazandı.

Bu yıl 56’ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 7’nci etabı Marmaris-Turgutreis arasında 24 takımdan 151 sporcu ile koşuldu. Spor Toto sponsorluğundaki 180 kilometrelik etapta 4.20.45‘lik derece elde eden Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci oldu. Philipsen dünkü Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha birinciliğe imza attı.

TUR’un 7’nci etabında ikinci; İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel, üçüncü ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish oldu.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİNİ LASKURAIN ALDI

1.4’üncü kilometre geride kalırken etabın Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı’nın sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri adı altındaki ilk tırmanış kapısı geçildi. Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Laskurain prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Eolo-Kometa Cycling takımından Francesco Gavazzi, üçüncülüğü ise Bardiani takımından Alessandro Tonelli elde etti.

TIRMANIŞ PRİMİ CELANO’NUN

35.9 kilometrede etabın tırmanış prim kapısı geçildi. Ön grupta yeni isimler etkili olunca prim kapısı için mücadele metrelerce önce başladı. Kapıyı ilk geçen sporcu, Sapura takımından Danilo Celano oldu. İkinciliği Eolo-Kometa Cycling takımından Francesco Gavazzi, üçüncülüğü Bardiani takımından Alessandro Tonelli, dördüncülüğü Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Laskurain, beşinciliği ise Astana takımından Merhawi Kudus elde etti.

İKİNCİ TIRMANIŞ PRİMİNİ DE İTALYAN SPORCU ALDI

96.6’ncı kilometrede etabın son tırmanış prim kapısı geçildi. Bir önceki kapıyı geçen İtalyan sporcu buradaki primi de aldı. Sapura takımından Danilo Celano böylece iki prim kapısını geçerek 300 Euro almaya hak kazandı. İkinciliği Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Laskurain, üçüncülüğü Bardiani takımından Alessandro Tonelli, dördüncülüğü ise Eolo-Kometa Cycling takımından Francesco Gavazzi elde etti.

TUR YARIN SONA ERECEK

56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Salcano sponsorluğunda katedilecek 160.3 kilometrelik Bodrum - Kuşadası etabı ile sona erecek. Böylece toplam uzunluğu 1344 kilometre olan TUR’da Genel Ferdi klasmanda birinci gelen sporcu belli olacak ve turun şampiyonu olarak Turkuaz Mayo’ya ulaşacak.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Fethiye-Marmaris etabının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı. Sporculara ödüllerini; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu 7’nci günün sonunda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen giydi.

7’nci etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo ise Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'te kaldı.