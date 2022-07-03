52 yıldır Kırkpınar’ı fotoğraflayan Göçmen’e altın kemer

EDİRNE (DHA)

Edirne'de bu yıl 661’incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, fotoğraf sanatçısı İlyas Göçmen’e altın kemer hediye etti. Fotoğraf sanatçılığında 65’inci yılını dolduran ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni 52 yıldır fotoğraflarıyla dünyaya tanıtan Göçmen’e altın kemer hediye edildi.

Kırkpınar Er Meydanı’nda gerçekleşen törende Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, altın kemeri İlyas Göçmen’in boynuna asarak, tebrik etti. Selim, Göçmen’in 52 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni fotoğraf sanatçısı olarak takip ettiğini ifade ederek, "Ata sporu, güreşe hizmet diye 52 seneden beri Kırkpınar’a devamlı gelen, üniversitelerde Kırkpınar’ı anlatan değerli bir ağabeyimiz. İyi ki var. Fotoğraf çekiyor ve aynı zamanda üniversitelerde Kırkpınar’ı anlatan bir ağabeyimiz. Ben de böyle bir ödül verdim. Bunlar devam etsinler diye, bu ata sporu ve bu nesil devam etsin diye verdim” dedi.