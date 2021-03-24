5 Fransız ve Bir İstanbul Takımı Peşinde..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, yaz ayında Bursasporlu İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 2000 doğumlu İsmail Çokçalış için St. Etienne devreye girdi ve oyuncuyu takip etmek için temsilci görevlendirdi. Ayrıca Lens, Metz, Rennes ve Lyon kulüplerinin de İsmail ile ilgilendiği belirtiliyor. İsmail Çokçalış‘ın 2020-21 performansı

Bursaspor‘da sağ bek olarak forma giyen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış‘ın bu sezon yeşil-beyazlı forma altında gösterdiği performansı şöyle. Oynadığı maç: 25 Gol: 1 Asist: 3