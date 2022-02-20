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42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında büyükşehir belediyesi’nce 42’ncisi düzenlenen halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, koşuldu.

20 Şubat 2022 Pazar 16:35
42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ‘Dünyanın Sana İhtiyacı Var’ sloganıyla iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 42’inci halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Jandarma Er Mustafa Mutlu üst geçidi altından halk koşusu başladı. Ardından 21 ve 10 kilometrelik Yarı Maraton koşusu gerçekleştirildi. 42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun startını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu birlikte verdi.  Vali Ustaoğlu ve Başka Zorluoğlu, yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti. Yarışı tamamlayan bazı sporcular da kolbastı ve kemençe eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

Altletizim Federasyon başkanı Fatih Çintimar, Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner ve organizasyon yetkilileri de katılımcılar arasında yer aldı.

"FARKINDALIK OLUŞTURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 42'nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nu iklim değişikliğine ithaf ettiklerini belirti. Zorluoğlu, “Çok heyecanlı çok coşkulu bir start verdik. Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinden bu maratona katılmak üzere gelen çok elit sporcular var. Ve çok sayıda sporcu bu maratonu kazanabilmek için efor saf etti. Bu sene maratonumuzun çok önemli bir mottosu var. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği sorunu var. İklim değişikliği ile mücadele ve önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımızı düşündüğümüz su ve en başta olmak üzere içme suyuna dikkat çekmek istedik. Sloganımızı ‘dünyanın sana ihtiyacı var’ olarak belirledik. Ciddi bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Biz Türkiye’nin özellikle Paris anlaşmasını imzalanmasından sonra hedeflediği iklim değişikliği ile mücadelesine destek verdiğimizi ve Trabzon’dan güçlü bir ses olduğumuzu düşünüyoruz. Sporu ve sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Maratonun ardından törenle dereceye giren sporculara, madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

Yapılan yarışmalar sonucunda, 10 Km erkekler koşusunda; Süleyman Bekmezci birinci, Ramazan Baştuğ ikinci, Abdullah Tuğluk üçüncü oldu. 10 Km kadınlar koşusunda; Fatma Arık birinciliği, Tuğba Akın ikinciliği, Marine Chokhelı da üçüncülüğü elde etti.

Yarı maratonun 21 Km erkekler kategorisinde; Ramazan Özdemir ilk sırayı alırken, Ersin Tekal ikinci, Murat Emektar da yarışı üçüncü olarak tamamladı.

21 Km kadınlar kategorisinde ise Yayla Günen birincilikle ipi göğüslerken, Fatma Karasu ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
42nci Uluslararası Trabzon Yarı MaratonuTrabzonMaraton
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