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40 yaş üstü veteran futbolda yıldız oyuncular, sanatçılar spor adamları yer aldı.

Marmaris’te Elit Master Lig tarafından 32 takımla düzenlenen 40 yaş üstü veteran futbolda yıldız oyuncular, sanatçılar spor adamları yer aldı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 14:40
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40 yaş üstü veteran futbolda yıldız oyuncular, sanatçılar spor adamları yer aldı.

İSTANBUL

DİNÇER KARACALAR



Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel, Eski FİFA Hakemi Selçuk Dereli, ünlü futbolcular Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Evren Turhan, Mustafa Kocabey, Metin Aktaş, Hamdi Aslan, Semavi Uzun, Metin Uzun, Serkan Özsoy, Emre Toraman, Altan Aksoy, Ali Cemal Boztepe, Emrah Eren, Engin Baytar, Nihat Tümkaya, Ali Eren Beşerler, Timuçin Beyazıt, Sertan Eser, Yusuf Tokaç, Salih Akkaya, Taygun Erdem, gazeteci Atakan Kurt; Dünya Kick Boks Şampiyonu Selçuk Kılıç, Kadın futbolcular, A Milli Takım Kaptanı Bilgin Defterli, Handan Kasapoğlu yer aldılar.

Elit Master Lig Başkanı Erkan Soyyiğit; Başkan Vekili Ali Eren Beşerler, yöneticiler Muharrem Sağlam, Hakan Bilen, Şeref Yerebakan, Osman Balcı, Alper Alkoç, Hakkı Çalışkan ve hakem hocası Binali Kartal’ın organize ettiği turnuva çok beğenildi.

Bu organizasyonun röportaj sunum ve medya işlerini ise Fenerbahçeli Eski Futbolcu Ufuk Gersman yaptı.

Turnuvanın ilk etabında Hendek Veteranlar; ikinci etabında da Maçka Belediyesi Veteranlar şampiyon olurken; Elit Master Lig “Keyifli Adamların Ligi” olmaya devam edecek…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Marmariste Elit Master LigUtbolda Yıldız OyuncularSanatçılarSpor Adamları
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