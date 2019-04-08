4 yılda 8. teknik adam!

BURSA (DHA)

Bursaspor, son olarak Şenol Güneş döneminin ardından hiçbir sezonu teknik direktör değişikliğine gitmeden tamamlayamadı. Yeşil-beyazlılar son 4 sezonda 7 farklı teknik direktör ile anlaşırken, Samet Aybaba'nın ardından 8'inci farklı teknik adam ile yola devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatı sonrasında Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, son 4 sezonda ise kulübede istikrar sağlayamadı. Son olarak yalnızca 2014/15 sezonunda Şenol Güneş, sezonunun tümünde takımı çalıştırırken daha sonraki yıllarda ise Bursaspor, sezon içerisinde her defasında teknik direktör değişikliğine gitti. Yeşil-beyazlılar son 4 sezonluk süreçte 7 farklı teknik adam ile sözleşme imzalarken, yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte bu süreçte 8'inci kez takımı farklı bir çalıştırıcıya emanet edecek.

SAĞLAM BU KEZ BAŞARIDAN UZAK KALDI

Şenol Güneş'in yönetiminde Bursaspor, 2014/15 sezonunu 6'ncı sırada tamamlamış ve attığı 69 golle ligin en golcü takımı unvanına da sahip olmuştu. Ancak Güneş'in ayrılmasının yeşil beyazlılar, 2015/16 sezonuna Ertuğrul Sağlam ile başladı. Lig şampiyonluğu yaşatan teknik adamla yeniden yolları kesişen Bursaspor bu kez umduğunu bulamadı ve 13 hafta sonunda Sağlam ile yollar ayrıldı. Ersel Uzgur idareten 2 maçta takımın başında çıkarken, 16'ncı hafta ile birlikte Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı.

BİR SEZONDA 5 FARKLI TEKNİK ADAM ÇIKTI

2016/17 sezonunda da Hamza Hamzaoğlu ile başlayan Bursaspor'da taraftar tepkileri ve kötü sonuçlar üzerine deneyimli çalıştırıcının da görevine son verildi. Bir maçlığına altyapıda görevli Tunahan Akdoğan takımın başında yer alırken, 20'nci haftada anlaşılan Mutlu Topçu ise sadece 10 maç çalışabildi ve o sezon 29'uncu hafta iç sahada Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık yenilgi sonrası gönderildi. 30'uncu haftada ise altyapılardaki çalışmasıyla bilinen Adnan Örnek takımın başına getirilirken, Örnek'in çalışma süresi daha kısa oldu. Sadece Örnek, 4 maça takımın başında çıkarken baskılar sonrası istifa etti; ligin son haftasındaki Trabzonspor maçında Mustafa Er kulübede takımın başında yer alırken Bursaspor o maçı 2-1 kazandı ve ligde son anda kaldı.

LE GUEN VE AYBABA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2017/18 sezonuna ise büyük umutlarla Paul Le Guen yönetiminde başlayan Bursaspor, dünyaca bilinen deneyimli çalıştırıcı ile de başarıya ulaşamadı. 28'inci hafta sonrasında görevine son verilen Le Guen'in yerine bu kez güvenoyu ile takımın başına getirilen Mustafa Er, sezon sonuna kadar 6 maçta görev aldı. Ancak yeni sezona ise Bursaspor, Samet Aybaba yönetiminde başladı. Aybaba ile planlanan 3 yıllık uzun vadeli yolculuk ise kısa sürerken; Aytemiz Alanyaspor'a karşı alınan 1-0'lık yenilgi bu ayrılığa zemin hazırladı.

MESUT BAKKAL BEKLENİYOR

Gözler ise Bursaspor yeni teknik adama çevrildi. Deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alan yeşil beyazlı yönetim, bugün ise Mesut Bakkal ile Bursa'da görüşme yapacak. Deneyimli teknik adamın da Bursaspor'da görev almaya sıcak baktığı öğrenilirken, anlaşmanın ise bugün sağlanmasının ardından duyurulması bekleniyor. Sezon sonuna kadar takımı çalıştırması beklenen Bakkal, kabul ettiği takdirde de şampiyon kadronun efsane kaptanı Ömer Erdoğan'ın da teknik ekipte yer alacağı öğrenildi.

İşte son 4 yıldaki teknik adamların performansı;

Ertuğrul Sağlam (13 maç): 5 galibiyet, 8 mağlubiyet

Hamza Hamzaoğlu (49 maç): 24 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyet

Mutlu Topçu (10 maç): 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet

Adnan Örnek (4 maç): 4 mağlubiyet

Paul Le Guen (34 maç): 14 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet

Mustafa Er (7 maç): 3 galibiyet, 4 mağlubiyet

Samet Aybaba (28 maç): 5 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet