23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 1 gümüş, 2 bronz

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6'ncı gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

Ay-yıldızlılarda Adem Burak Uzun, 55 kilo finalinde Azeri rakibi Zaur Aliyev ile karşılaştı. Aliyev, normal süresi 3-3 biten karşılaşmada son puanı aldığı için Avrupa şampiyonu oldu. Uzun ise gümüş madalya aldı.

77 kiloda Erkan Ergen, üçüncülük için karşı karşıya geldiği Belaruslu sporcu Mikita Kazakou'yu 7-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

130 kiloda Fatih Bozkurt da İsviçreli güreşçi Delian Hossein Alishahi'yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyayı elde etti.

63 kiloda Abdülkadir Saydam, Belaruslu Aliaksandr Pechurenka; 87 kiloda Muhitdin Sarıçiçek, Macar Istvan Takacs ile bronz madalya için mindere çıktı. İki sporcumuz da karşılaşmaları kaybetti ve 5'inci oldu.

Şampiyona yarın sona erecek.