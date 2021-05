184 bin kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

KADINLARDA NİNA ZARİNE, ERKEKLERDE ARON ANDERSON KAZANDI



Yarışmacıların mobil uygulama sayesinde bireysel olarak istediği yerde 'koşamayanlar için koştuğu' etkinlikte erkeklerde 66.8 kilometre ile İsveçli Aron Anderson, 2017 ve 2018'den sonra üçüncü kez birincilik elde etti. Kadınlarda ise 60.2 kilometre ile Rus Nina Zarina üst üste üçüncü kez birinci oldu. Omurilik felcine nihai çözümün bulunması için gerçekleştirilen araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run'a bu sene kayakla atlamanın en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Gregor Schilierenzauer ve erkek tenisinde dünya sıralamasının 4 numarası Red Bull sporcusu Dominic Thiem de yer aldı.



RESMİ MARŞ OMURİLİK ZEDELENMESİ YAŞAYAN İKİ SANATÇIDAN



Wings for Life World Run için bu senenin en büyük yeniliği, Red Bull Records'un koşu için yaptığı 'Phoenix' isimli resmi marşı oldu. Marş, daha önce omurilik zedelenmesi yaşayan iki sanatçı pineappleCITI ve Mike Mac tarafından oluşturuldu. Doktorların yürümelerine imkân vermediği, bir trafik kazasında omurilik zedelenmesi yaşayan pineappleCITI ve çocukken omurilik yaralanması yaşayan Mac; zorluklara meydan okudu ve şu an tamamen yürüyebiliyorlar.



BU SENE 41,1 MİLYON LİRA FON SAĞLANDI



Dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run'da bu sene de App Run'a katılan binlerce kişi omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı'na destek oldu. Katılım ücretlerinin yüzde 100'ünün hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik felci araştırmaları ve klinik deneyler için kullanıldığı Wings for Life World Run, geride kalan 7 yılda yaklaşık 212 milyon lira toplamayı başarmıştı. Bu sene gerçekleştirilen App Run'la ise 41,1 milyon lira araştırmalar için toplanan fona dahil edildi. (İSTANBUL)