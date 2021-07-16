15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı

İSTANBUL - Limak Şirketler Grubu, Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra, uluslararası alandaki sosyal yatırımlarına ve spordaki desteğine devam ediyor. Yıllardır çeşitli golf turnuvalarına katkı sağlayan Limak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası'nın da destekçisi oldu.



İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 108 kişi katıldı. 13 Temmuz Junior - Minik Oyuncular ile başlayan turnuva, 15 Temmuz’da yetişkin oyuncuların katılımıyla son buldu.



ANLAMLI TURNUVADA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 6 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören anlamlı turnuvada dereceye giren golfçülere ödülleri verildi. Darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank’ın ablası, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın kardeşi Ayşe Varank Aslantürk, kazananlara ödüllerini takdim etti.





Demokrasi ve milli birlik golf turnuvasında kazananlar şu şekilde:



Men’s Cat A Winner – Baha Telli



Men’s Cat B Winner - Mahmut Köylü,



Men’s Cat C Winner – Hyun Young Park



Ladies Cat B Winner – Şebnem Sezgin



Ladies Cat A Winner –Nursel Çökelek



Longest Drive Ladies – Beyhan Goldman Benardete



Longest Drive Men’s – Cengiz Şahin



Ladies Nearest To The Pin – Joelle Benjenk



Men’s Nearest To The Pin – Ali Osman Hacısüleymanoğlu



Junior 18 Holes Erkekler – Tunç Aslan



Junior 18 Holes Kızlar – Merve Üçerler



Junior 9 Holes Erkekler – Emin Zülfikari



Junior 9 Holes Kızlar – Ada Narin



Men’s Gross – Mehmet Kazan