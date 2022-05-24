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14 yaşında, 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

24 Mayıs 2022 Salı 14:55
14 yaşında, 34 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

İSTANBUL - Fenerbahçe sporcusu Demir Özdemir, Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. 14 yaşındaki genç yüzücü, 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest rekorunu eline geçirdi. Özdemir, 53.04’lük derecesiyle, yüzmede en uzun zamandır geçilemeyen Türkiye rekorunu da kırmış oldu.


 

Türkiye’nin yüzmedeki en önemli genç yeteneklerinden biri olarak görülen Demir Özdemir, büyük bir başarıya daha imza attı. Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe’nin 14 yaşındaki sporcusu Özdemir, 34 yıldan beri kırılamayan Türkiye rekorunu eline geçirdi. Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre serbestte havuza giren Demir Özdemir, 53.04’lük derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye Rekorunun sahibi oldu. 


 

Demir Özdemir bu derecesi ile Uğur Taner’e ait 34 yıllık Türkiye yüzme tarihinin en eski rekorunu da kırmış oldu. Yüzmeye 8 yaşında Özel Sezin Okulları’nda başlayıp Fenerbahçe Kulübü’nde devam eden başarılı genç sporcu bu rekorla kariyerinin 13. bireysel Türkiye rekoruna da imza atmış oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir ÖzdemirMersinTürkiye Rekoru
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