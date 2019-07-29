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14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği Turnuvası heyecanı başladı

Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği Turnuvası'nda kızlarda 35, erkeklerde 30 sporcu mücadele edecek. Turnuvada şampiyonlar çarşamba günü belli olacak.

14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği Turnuvası heyecanı başladı

Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği Turnuvası'nda kızlarda 35, erkeklerde 30 sporcu mücadele edecek. Turnuvada şampiyonlar çarşamba günü belli olacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
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14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği Turnuvası heyecanı başladı

BURSA - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin 4'üncü kez düzenlediği Tenis İl Birinciliği Turnuvası'nda heyecan başladı. Mihraplı Parkı içinde yer alan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kortları'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 14 yaş grubu kız ve erkekler mücadele ediyor. Organizasyona katılım yine oldukça yüksek olurken kızlarda 35, erkeklerde 30 sporcunun yer aldığı turnuvada, genç raketler 6 kortta kürsüye çıkma mücadelesi veriyor.

FİNALLER ÇARŞAMBA GÜNÜ

Turnuvanın ilk gününde 1'inci tur ve 2'nci tur müsabakaları oynanırken, yarın yapılacak çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından finale yükselen isimler belli olacak. Turnuvada final karşılaşmaları çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun açılışına TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün de katılırken, iki isim de sporculara başarılar diledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği TurnuvasıBursa
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