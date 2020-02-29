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1207 Antalyaspor'a 'en güzel antrenör'

KADINLAR Futbol 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden 1207 Antalyaspor, Hırvat teknik direktör Tihana Nemcic (31) ile 1 yıllık prensipte anlaştı. Ülkesinde 'En güzel antrenör' olarak tanınan Nemcic, Antalya ekibinde takım sorumlusu olarak görev yapacak.

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:37
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1207 Antalyaspor'a 'en güzel antrenör'

1207 Antalyaspor, sezonu şampiyonlukla tamamlayıp, Kadınlar Futbol 1'inci Lig'e yükselme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlayan Antalya temsilcisi, takım sorumlusu olarak Hırvatistan'da farklı zamanlarda erkek takımlarını çalıştıran Tihana Nemcic ile anlaştı. Futbolculuk ve antrenörlük kariyerindeki başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkati çeken Nemcic, 9 Mart'ta yeni takımında göreve başlayacak. Ülkesinde 'En güzel antrenör' olarak tanınan Nemcic, Antalya ekibinde takım sorumlusu olarak görev yapacak.

'TAKIM SORUMLUSU OLACAK'

1207 Antalyaspor Başkanı Süleyman Türk, "Ligde şampiyonluk hedefliyoruz. Kadın futbolunda Antalya'yı en iyi temsil etme hedefimiz var. Kadın futbolunun gelişimi için çabalıyoruz. Kulüp olarak farkındalığımızı ortaya koymak için önemli çaba içindeyiz. Takım sorumlusu olarak Tihana Nemcic ile anlaştık. 1 yıllık prensip anlaşması yapıldı. 9 Mart'ta Antalya'ya gelecek. Takım sorumlusu olarak görev yapacak. Takımın yönetiminde her konuda sorumlu olacak. Tihana, sahadaki tüm çalışmaları koordine edecek" dedi.

'EN GÜZEL ANTRENÖR'

Hırvatistan'ın ZNK Maksimir kulübünde 10 yıl futbol oynayan Thiana Nemcic, aktif spor hayatını noktaladıktan sonra da yeşil sahalarda farklı görevler üstlendi. Nemcic, spor hayatının yanı sıra modellik de yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kursuna giden Nemcic, bir süre genç takımları çalıştırdı. 4 yıl önce A takım seviyesinde antrenörlük yapmaya başlayan Hırvat teknik direktör, Hırvatistan Ligi'nde erkek futbol takımlarında görev yaptı.

DHA

Son Güncelleme: 29.02.2020 09:40
Anahtar Kelimeler:
1207 AntalyasporAntrenörTihana Nemcic
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