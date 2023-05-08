İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Lider Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek puanını 73 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Trabzonspor ise konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş ise puanını 68'e yükseltti ve haftayı averajla üçüncü basamakta tamamladı.

Küme düşme hattındaki takımlardan HangiKredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı. Giresunspor ise Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 28 yaptı.

Ligin 33. haftasında oynanan 7 maçın 4'ünü ev sahibi takımlar, 1'ini ise konuk ekip kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda toplam 24 gol atıldı.

Sonuçlar

Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-3

Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-2

HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: 1-1

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-0

NOT: Kasımpaşa, haftayı bay geçti. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.

34. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

NOT: Kayserispor, 34. haftayı bay geçecek. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek.

AA