İstanbul

Ligde sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi.

Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Sonuçlar

Ligin son haftasında şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ise Gaziantep FK karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Corendon Alanyaspor ise haftayı bay geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: 1-2

Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: 3-3

Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: 4-0

Galatasaray şampiyon oldu

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon adeta küllerinden doğdu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihinde 23. kez mutlu sona ulaştı.

Avrupa'ya gidecek takımlar

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek.

Şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. İlk 3'te yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in 11 Haziran'da karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını kazanan takım da Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Sarı-lacivertlilerin kupada zafere ulaşması durumunda bu kez Süper Lig 4'üncüsü Adana Demirspor'a Konferans Ligi yolu açılacak.

İki takım düştü

HangiKredi Ümraniyespor ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Sezona 19 takımla başlanan ve 4 takımın düşeceği ligde yıl içinde yaşanan gelişmelerden dolayı 2 takım veda etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK ligden çekilmek zorunda kaldı. Bu takımların yarıştan ayrılmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu ligden 2 takımın düşmesine karar verdi.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin hakları dondurulurken, 17. olan Ümraniyespor ve sezonu 16. sırada bitiren Giresunspor, Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.

Gol kralı Fenerbahçe'den

Süper Lig'de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon 31 lig maçına çıkan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, bu performansıyla ligde açık ara gol kralı unvanının sahibi oldu.

Enner Valencia, ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman'ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Valencia'yı VavaCars Fatih Karagümrük'ün Senegalli santrforu Mbaye Diagne 23, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 22 golle takip etti.

Puan durumu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 36 28 4 4 83 27 56 88 2. FENERBAHÇE 36 25 5 6 87 42 45 80 3. BEŞİKTAŞ 36 23 9 4 78 36 42 78 4. ADANA DEMİRSPOR 36 20 9 7 76 45 31 69 5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 36 18 8 10 54 37 17 62 6. TRABZONSPOR 36 17 6 13 64 54 10 57 7. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 36 13 12 11 75 63 12 51 8. ARABAM.COM KONYASPOR 36 12 15 9 49 41 8 51 9. YUKATEL KAYSERİSPOR 36 15 5 16 55 61 -6 47 10. KASIMPAŞA 36 12 7 17 45 61 -16 43 11. MKE ANKARAGÜCÜ 36 12 6 18 43 53 -10 42 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 36 11 8 17 46 54 -8 41 13. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 36 11 8 17 46 55 -9 41 14. CORENDON ALANYASPOR 36 11 8 17 54 70 -16 41 15. İSTANBULSPOR 36 12 5 19 47 63 -16 41 16. BITEXEN GİRESUNSPOR 36 10 10 16 42 60 -18 40 17. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 36 7 9 20 47 64 -17 30 18. GAZİANTEP FK 36 6 7 23 31 72 -41 25 19. ATAKAŞ HATAYSPOR 36 6 5 25 19 83 -64 23

Not: Yukatel Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.

AA