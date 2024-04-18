2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Ankara'da düzenlenen ikinci etabının basın toplantısı, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.

Toplantıya Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın yanı sıra Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Başkanı Klaus Schormann, uluslararası federasyon delegeleri ve basın mensupları katıldı.

Veli Ozan Çakır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yer aldığı ilk olimpiyatın 1924 yılındaki Paris Olimpiyat Oyunları olduğuna dikkati çeken Çakır, "Yüz yıl sonra olimpiyatlardaki yüzüncü yılımızı yine Paris'te kutluyor olacağız. O Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk olimpiyatıydı, bu da birçok ilkleri yaşadığımız bir olimpiyatımız olacak. Umutlu gidiyoruz, mutlu geleceğiz." dedi.

Türkiye'nin Paris'te birçok branşta ilk olimpiyat ve paralimpik oyunları madalyasını almaya yakın olduğunu dile getiren Çakır, "Sporcularımız sadece bizim tarafımızdan değil, uluslararası kuruluşlar tarafından da favori gösteriliyor. Ben Paris'te madalya aldığımız spor dallarına en az bir tane ekleyeceğimize inanıyorum. Yani daha önce olimpiyat madalyası kazanmadığımız bir spordan da madalya geleceğine ve olimpik madalya alınan spor branşımızın en az bir artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Paris'te ülke olarak en az 3 altın madalya almayı hedeflediklerini vurgulayan Çakır, "Tokyo'dan 2'si altın, 13 madalyayla dönmüştük. Madalya sayısında 10'un altına düşmemeliyiz. Ama altın madalya sayımızı arttırmak istiyoruz. Ülke sıralaması buna göre yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Olimpik sporcuların gelişimlerinin yakından takip edildiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"İyi bir kadromuz var. Tüm federasyonlarımız zaten artık bu bilinçte. Olanaklarımız çok iyi. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok güzel olanaklar sunuyorlar. Bu olanakları federasyonlarımıza çok iyi bir şekilde, adil bir şekilde dağıttık. Zaten tesisleşme anlamında 20 yılda gelinen nokta biliniyor. Bize düşen tüm bunları en iyi şekilde koordine edip, kaynakları en doğru şekilde yönlendirmek."

Veli Ozan Çakır, Paris Olimpiyat Oyunları'nın birçok konuda Türkiye için dönüm noktası olacağına inandığını söyledi.

Paris'ten çok mutlu dönüleceğine ve sonraki hedefleri çok daha yükseğe taşıyacaklarına yürekten inandığını anlatan Çakır, "Biz Dünya Kupası'nda 3 yıldır hem bir etap hem de finali organize ediyoruz. Bunu yapan tek ülkeyiz ve iki yıldır da en iyi organizasyon ödülünü kazandık. Yani buraya gelen sporcular da çok memnun. Düzenlediğimiz organizasyonlar sporcu performansına da olumlu yansıyor." diye konuştu.

Modern pentatlon camiasından milli takım antrenörlerine ya da teknik direktörlere "Paris'te kadınlar kategorisinde kim madalya alabilir?" diye sorulsa verecekleri ilk cevabın İlke Özyüksel olacağını dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü İlke, Tokyo Olimpiyatları'nın beşincisi. İlk kez Rio'da yarışmıştı ve 35. olmuştu. Tokyo'da kıl payı kaçırdık ama madalya zamanı geldi. İlke'nin hedefi zaten altın madalya. Altın madalya olursa tabii biz de çok seviniriz. İlk madalyayı alabilirsek bu sadece modern pentatlonda değil çoklu spor dallarında da aldığımız ilk olimpiyat madalyası olacak. Böyle bir tarihi önemi var. Bunun da Türkiye'nin olimpiyat geçmişinin yüzüncü yılında olması büyük gurur verecek. İlke buna hazır. Modern pentatlonda ikinci, üçüncü kotayı da alacağız diye umuyorum. Madalya da inşallah gelecek."

Klaus Schormann'ın açıklamaları

UIPM Başkanı Klaus Schormann, Türkiye'nin modern pentatlonda çok önemli bir ülke durumuna geldiğini ifade etti.

Dünya Kupası organizasyonunda üç yıldır Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyetle açıklamalarına başlayan Schormann, "Türkiye, modern pentatlonda çok önemli bir ülke durumuna geldi. Dünya Kupası finali de yine burada düzenlenecek. Türkiye, Mısır, Bulgaristan ve Macaristan'da düzenlenen etaplarda en iyi puanı toplamış 36 erkek ve 36 kadın sporcu, yine Ankara'da yarışacak." dedi.

Modern pentatlonda binicilik branşının yerini alan engel parkurunun ilk kez Türkiye'de denendiğini hatırlatan Schormann, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ve Türk modern pentatlon camiasının uluslararası modern pentatlon ailesinin çok güçlü ve etkin bir üssü olduğunu aktardı.

Schormann'ın basın toplantısındaki konuşmasının çevirisini ise Veli Ozan Çakır yaptı.

2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabı, 21 Nisan Pazar gününe kadar Ankara Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde devam edecek.