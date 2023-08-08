İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Decathlon iş birliğiyle düzenlediği Spor Festivali, Yaşam Vadisi’nde düzenlendi. Festival kapsamında kurulan alanlarda ilçe halkı; okçuluktan masa tenisine, futboldan badmintona kadar pek çok farklı spor branşını deneyimleme imkânı buldu. Çeşitli yarışma ve turnuvalarda tatlı bir rekabetin yaşandığı festivalde, dj performans ve zumba ile eğlence doruklara taşındı. Spor branşları ile birlikte plank ve top sektirme gibi yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Öte yandan festival boyunca bisiklet check-up atölyesi etkinliğinde, bisikletini getirenler ücretsiz olarak zincir bakımı, lastik hava basıncı ve genel kontrollerini yaptırma şansı yakaladı.

“Sporu ve spora gönül veren herkesi desteklemeyi sürdüreceğiz”

İlçe halkını spora teşvik edecek etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, “Komşularımızın yoğun ilgi gösterdiği Spor Festivalimizi bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle gençler ve çocukların spor yapmalarına katkı sağlamak için bu tür etkinliklerin önemini biliyor, çalışmalarımızı da bu yönde şekillendiriyoruz. Sporu ve spora gönül veren herkesi desteklemeyi sürdüreceğiz. Dopdolu geçen etkinliğimizde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ