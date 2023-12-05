Spor sektörünün ihracat odaklı lokomotif fuarı olma yolunda sektörün tüm kurum ve kuruluşlarını bünyesine katan ve Supplementler.com’un ‘’Platinum Sponsorluğunda’’ gerçekleşen World Sports Istanbul Fuarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Spor Endüstrisi A.Ş. ve daha birçok federasyon, belediye, dernek, kulüp ve sivil toplum örgütü tarafından destekleniyor.

Göz Alıcı Şovlar, Dünyaca Ünlü Sporcular WSI’24 de

Didem Zeybek, Herman Melo, Yeliz Dingler gibi dünyaca ünlü eğitmenler World Sports İstanbul kapsamında sahnede olacak. Zumba, Les Mills, Pound RockoutWorkout, TRX Türkiye, Athletic House, Inside Flow, HipHop Cardio Dubai, FaceYogaBloom, Animal Flow, Macfit ve SPX katkılarıyla düzenlenecek etkinliklerde birbirinden farklı konseptler ziyaretçilerle buluşacak.

Her gün onlarca etkinliğin yer alacağı organizasyonda ayrıca MMA Federasyonu tarafından kafes dövüşünden, Türkiye Kürek Federasyonu ergometre yarışmasına, Battle of Bosphorus Crossfit all-star yarışmasından, kickbox ve jimnastik müsabakalarına kadar geniş bir yelpazede alanının en önemli sporcuları nefes kesen mücadelelerle World Sports İstanbul’da yer alacak.

’Uluslararası Spor Beslenmesi ve Fitness Zirvesi'' WSI’24 Summit Sahnesinde

13 Ocak 2024 tarihinde World Sports İstanbul işbirliğiyle Spor Endustrisi A.Ş. tarafından organize edilen bu yıl 4.sü düzenlenecek Türkiye'nin ilk ‘’Uluslararası Spor Beslenmesi ve Fitness Zirvesi'' dünyanın Spor Beslenmesi alanında en duayen isimlerini ağırlayacak. Bu yıl yep yeni bir konsept ile World Sports İstanbul summit alanında gerçekleştirilecek zirvenin mottosu ‘Daha Güçlü, Daha Yüksek, Daha Hızlı’.

Fuara Özel Fırsatlar Ziyaretçileri Bekliyor

Yüzlerce markanın ürünlerinin yer alacağı World Sports İstanbul’da, ziyaretçiler için spor tekstilinden, sporcu gıdasına, fitness ekipmanlarından, giyilebilir akıllı teknoloji ürünlerine kadar her üründe özel indirimler ve fırsatlar yer alacak.