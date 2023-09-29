İSTANBUL AA- SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 75 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 25 liradan ilk halka arzını onaylayan SPK, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ'nin 1 milyar 350 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Koç Holding AŞ'ye satılacak nama yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini kabul etti.

Kurul, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon lira, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Opet Petrolcülük AŞ'nin 2 milyar lira, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira, Parafinans Faktoring AŞ'nin 75 milyon lira, Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ'nin 449 milyon lira, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 250 milyon lira, Orfin Finansman AŞ'nin 1 milyar lira, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 2 milyar 675 milyon lira, Quick Finansman AŞ'nin 350 milyon lira, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 600 milyon dolar, Kalibre Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin 75 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

İdari para cezaları

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ pay piyasasında 14 Kasım 2022-14 Aralık 2022'de gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 1 kişiye 209 bin 349 liralık idari para cezası, Silverline Endüstri ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 19 milyon 923 bin 105,72 lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyar 814 bin 347 TL, Ak Yatırım Menkul Değerlere 1 milyon 921 bin 326 lira, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye 209 bin 349 lira idari para cezası ceza uygulanmasını kararlaştıran SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 52 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.