Haber: Damla Oya Erman

Geçen Salı günü (13 Şubat) gecesi yapılan bir duyuruda, Ay'a doğru yapılacak olan Odysseus ay iniş aracının fırlatması ertelendi.

Intuitive Machines'in Odysseus ay iniş aracı, başlangıçta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle Çarşamba günü (14 Şubat) sabahın erken saatlerinde Ay'a doğru fırlatılacaktı. Ancak fırlatma, en erken Perşembe günü (15 Şubat) saat 1:05 EST'de (0605 GMT) gerçekleştirilecek.

SpaceX, geç saatlerde X (eskiden Twitter) üzerinden yaptığı güncellemede, "Metan yüklemesine geçmeden önce uygun olmayan metan sıcaklıkları nedeniyle bu geceki denemeden vazgeçiliyor" dedi.

Intuitive Machines'in Odysseus ay iniş aracı, sıvı metanı itici ve iniş sistemlerini beslemek için kullanıyor. Ancak SpaceX, metanın yükleneceği sırada "uygun olmayan metan sıcaklıkları" tespit ettiğini belirtti.

Odysseus, altı NASA enstrümanını ve birkaç ticari yükü Ay'a götürecek. SpaceX ve Intuitive Machines'in, Ay'a iniş yapmak ve hedeflenen 22 Şubat tarihinde Ay'a ulaşmak için 14 Şubat ile 16 Şubat arasında üç günlük bir penceresi bulunuyor.

Eğer başarılı olursa, IM-1, Ay'a inen ilk özel görev olacak ve aynı zamanda 1972'de NASA'nın Apollo 17 astronotları tarafından gerçekleştirilen son ABD Ay inişinden bu yana ilk ABD Ay inişi olacak. IM-1 ayrıca NASA'nın Ticari Ay Yük Hizmetleri programı kapsamındaki ikinci görev olacak.

Intuitive Machines'in rakibi Astrobotic'in geçen ayki Peregrine iniş aracı görevi başarısız oldu. Bu nedenle, NASA ve Intuitive Machines, Odysseus'un başarılı olmasını umuyor ve Ay'a inen bir özel görev gerçekleştirmeyi planlıyorlar.