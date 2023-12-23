Haber: Damla Oya Erman

Cape Canaveral Space Force Üssü'nden gerçekleşen fırlatma, SpaceX'in roket yeniden kullanım rekorunu bir kez daha geliştirmesini sağladı. Yerel saatle 12:33'te gerçekleşen fırlatma, 23 adet Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı.

SpaceX'in misyon açıklamasına göre, bu görev, belirli bir Falcon 9 ilk aşamasının 19. kez kullanılmasını sağlayarak şirket içinde yeni bir rekora imza attı. Fırlatma sırasında kullanılan roketin ilk aşaması, daha önce 18 fırlatma gerçekleştirmişti.

Falcon 9'un ilk aşaması, planlandığı gibi Dünya'ya geri döndü ve "Just Read the Instructions" adlı droneship'e Atlas Okyanusu'nda iniş yaptı. İniş, fırlatmadan yaklaşık 8.5 dakika sonra başarıyla gerçekleşti.

Fırlatmanın ardından Falcon 9'un üst kademesi, 23 adet Starlink uydusunu düşük Dünya yörüngesine (LEO) taşımaya devam etti. Uyduların bu yörüngeye bırakılması, fırlatmadan yaklaşık 65.5 dakika sonra gerçekleşti.

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, roketlerin tekrar kullanılabilirliğini artırarak uzay uçuşlarının maliyetini düşürmeyi ve sıklığını artırmayı hedefliyor. Bu son fırlatma, SpaceX'in bu amaç doğrultusunda attığı önemli adımlardan birini temsil ediyor.

2023 yılı içinde 90'dan fazla yörüngesel görev gerçekleştiren SpaceX, çoğunlukla Starlink genişbant mega uydu ağını genişletmeye odaklanmış durumda. Şu anda 5,200'den fazla operasyonel uydudan oluşan Starlink, internet erişimini dünya genelinde artırmayı hedefliyor.