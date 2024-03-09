Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maalesef golden sonraki dakikalarda daha fazla bir şeyler yine yaratabilirdik. Hiç beklemediğim bir şekilde çok geri kaçtık." ifadesini kullandı.

Şota, iyi veya kötü maçlarda takım savunmasını daha yukarda tutmaya çalıştıklarını da anlatarak, "Kaç hafta geçti bugün inanılmaz geri indik, inanılmaz. İlk yarının son 20 dakikası kendi ceza sahamızdan çıkamadık, topla da baskı yapamadık. Doğal olarak belki şanssızlık da olabilir. İki tane kendi kalemize gol attık bundan dolayı. Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." şeklinde konuştu.