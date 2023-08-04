İstanbul / Zeytinburnu'nda eğitim hayatına devam eden Sonuç Sürücü Kursu, İstanbul’daki en iyi sürücü kursları içinde ilk 5 içinde olma ünvanını uzun süredir elinde bulunduran, 25 yılı aşkın süre içinde başarı odaklı bir eğitim anlayışı ile eğitim hayatına devam ederek binlerce sürücü yetiştirmiş olan, güvenilir eğitimin öncülüğünü yapan ciddi bir kurumdur.

Pek çok ünlü ismin ve de cemiyet hayatının aile mensuplarının da tercih ettiği Sonuç Sürücü Kursları, değişen zamana uyumlu olarak kendini daha da geliştirerek Ülkemize bu alanda hizmet etmeye devam etmektedir.