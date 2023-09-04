Haber: Damla Oya Erman

Özellikle bu yazın aşırı sıcakları, deniz sularının rahatsız edici derecede sıcak olması, yıkıcı orman yangınları, kalabalık ve yüksek fiyatlar gibi zorlu bir dönemin ardından, Eylül ve Ekim aylarında seyahatin göreceli sakinliği birçok gezgin için tam zamanında gelebilir.

Peki, yaz yerine sonbahar tatili yapmak neden daha iyi?

Hopper seyahat uygulamasının baş ekonomisti Hayley Berg'e göre, herhangi bir seyahati - iç veya uluslararası, bir defalık veya hafta sonu kaçamakları dahil - Eylül ve Ekim aylarına kaydırabilirseniz, yazın zirve dönemlerine göre daha az ödersiniz. Eğer aklınızda büyük bir tatil varsa, o zaman sonbahara kadar beklemek daha iyi olabilir.

"Her zaman 'hayal edilen tatiller' olarak adlandırdığımız tatillere gitmek isterseniz - yani balayı, büyük aile tatili, ilgi duyduğunuz veya gerçekten büyük bir yatırım yapmaya istekli olduğunuz herhangi bir seyahat - şimdi rezervasyon yapmanın ve bu seyahati yapmanın zamanı, çünkü bütçeniz için çok daha fazlasını alırsınız" diyor Berg.

Para karşılığında daha fazlasını elde etmek sadece bir avantajı değil. Birçok aranan destinasyon hala sıcak, ancak yanmaz derecede sıcak değil. Ayrıca daha az kalabalık, bu da olumlu bir durum.

Seyahat danışmanı Jim Bendt, "Kalabalık, zirve sezonlarında gerçek bir sorun" diyor ve Minneapolis-St.Paul bölgesinde bulunan Pique Travel Design'in sahibi. "Düşük veya omuz sezonunda seyahat ederek sadece daha az kalabalıktan faydalanmakla kalmaz, aynı zamanda yerel toplulukların sürdürülebilir bir ekonomik etkiden ve ziyaret ettiğiniz yerlerdeki baskının azalmasından da faydalanabilirsiniz."

İşte sonbaharın yazdan daha iyi olduğu fiyat, hava, kalabalık olmama, mevsimsel sunumlar veya bu faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle bazı yerler hakkında seyahat uzmanlarının önerileri:

Büyük uçak bileti fiyat indirimleri

Önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde iç hat uçmak, bu yazdan çok daha uygun olacak.

Hopper verilerine göre, ortalama iç hat uçak bileti fiyatları sonbahar için, zirve yaz aylarının (Haziran, Temmuz ve Ağustos) ortalama fiyatından yüzde 29 daha düşük. Bu yılın sonbahar fiyatları, geçen sonbahardan%9 ve pandemi öncesi sonbahar 2019 fiyatlarından%10 daha düşük.

Hopper verilerine göre, bu yılın sonbaharında Los Angeles'a olan ortalama bilet fiyatları yazdan yüzde 40 daha düşük, Orlando'ya olan fiyatlar is yüzde 32 düşmüş. Bu, Los Angeles için 179 dolar ve Orlando için 137 dolar anlamına geliyor.

Uluslararası biletler de yazın gökyüzündeki yüksek fiyat seviyelerinden düşüş gösteriyor. Hopper'a göre, Avrupa'ya olan ortalama fiyatlar yazdan%31 daha düşük. Bu, her biletten neredeyse 330 dolarlık bir indirim anlamına geliyor ve Berg'in büyük bilet fiyatlı tatilleri sonbaharda yapma önerisini destekliyor.

Uçak biletleri hala pandemi öncesi dönemden daha pahalı olan Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı bölgelere (özellikle uzun mesafe rotalarında) yolculuklar için oldukça pahalı olabilir. Berg, Avrupa bilet fiyatlarının hala pandemi öncesi dönemdeki fiyatların yaklaşık%18 daha yüksek olduğunu söylüyor ve Asya'nın yaklaşık%57 daha yüksek olduğunu söylüyor.

Asya hala "son derece pahalı", ancak sonbahar için fiyat düşüşleri normalden daha dik olmuştur, diyor Berg. Örnek olarak, 2023 Sonbaharı için Şanghay'a olan biletler yazdan yüzde 37 daha ucuz olan 1.523 dolarlık bir fiyata sahip.

Fiyattan öteki avantajlar

Temmuz ayı, rekor sıcakların yaşandığı dünyanın en sıcak ayıydı, bu yüzden birçok popüler destinasyon sonbaharda nihayet serinlemeye başlayacak. İtalya, İspanya ve Yunanistan'ın bazı bölgeleri bu yaz 100 derece Fahrenheit (yaklaşık 38 Santigrat derece) sıcaklıkları aşıyordu. Sicilya'nın Catania kentinde Eylül ayının başlarında sıcaklıklar 80'lerde (yaklaşık 20'ler Santigrat derece).

Daha düşük sıcaklıkların yanı sıra "birçok popüler yaz tatil beldesinde konaklama maliyetlerinin de önemli ölçüde düştüğünü görebilirsiniz" diyor Lizbon, Portekiz merkezli seyahat danışmanı Ashley Les, Postcards from ...'un kurucusu. Avrupa ve yurtdışından gelen kalabalıklar işe ve okula geri döndüğünde yaz tatili beldelerinde konaklamanın maliyeti düşmeye başlar.

Berg, "Yılın en ucuz aylarının tipik olarak seyahat etmenin en ucuz ayları olduğunu söylüyor; yani Ocak, Eylül ve Ekim, çünkü çoğu insanın seyahat etmediği üç ay olduklarını" diyor.

Zirve dönemler dışında destinasyonlarda harcama yapmanın yerel halk için de faydaları bulunuyor.

UK merkezli bir tur operatörü olan Audley Travel'ın ürün başkanı Alex Bentley, Güney Yarımküre'de ilkbahar olan Ekim'in, farklı bölgeleri birleştirmek için en iyi aylardan biri olduğunu söylüyor.

Bu, kasım ile Şubat arasındaki zirve sezonunun önündedir ve ziyaretçiler ülkenin zıt köşelerinde balina izlemeyi ve vahşi yaşamı izlemeyi keyif alabilirler.

Bentley şunları söylüyor: "Ülke çapında sıcaklıklar artmaya başlıyor, ancak kuzeyde hâlâ yağmurlar düşmemiş durumda, bu da Kruger gibi safari alanlarının hala kuru olduğu anlamına geliyor. Bu, su kaynaklarının etrafında toplanan hayvanların görünmesini kolaylaştırır."