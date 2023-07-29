Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'de araç sahipleri için önemli bir tarih yaklaşıyor. Yıllık olarak ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ek olarak belirlenen son tarih 31 Temmuz. Bu tarihten sonra ek MTV'sini ödemeyen araç sahiplerinin satış yapması engellenecek.

Trafikteki araçlara ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve vergilerin düzenli olarak ödenmesi gerektiği konusunda yetkililerin uyarıları devam ediyor. Ek MTV, yıllık olarak tahakkuk eden MTV tutarının yanı sıra özel tüketim vergisi ve değer artış kazancı üzerinden hesaplanarak alınan bir vergi türüdür.

31 Temmuz tarihine kadar ek MTV ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, MTV birikmiş borçları nedeniyle bir dizi yaptırımla karşılaşabilirler. En önemli yaptırımlardan biri de satış yapma yasağıdır. Satış yasağı uygulaması, ödenmemiş MTV borcu bulunan araçların başka birine satılmasını engelleyerek, borcun ödenmesi gerekliliğini vurgular.

Ek MTV ödemelerinin düzenli olarak yapılmaması, ilerleyen dönemlerde ödeme zorluklarına ve yüksek faiz cezalarına neden olabilir. Bu nedenle araç sahipleri, son tarih olan 31 Temmuz'a kadar ek MTV ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmeli ve vergi yükümlülüklerini takip etmelidir.

Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hem bireylerin hem de toplumun düzenli bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Araç sahipleri, 31 Temmuz son tarihini göz önünde bulundurarak ek MTV ödemelerini zamanında gerçekleştirmeli ve vergi borçlarından kaçınmamalıdır. Aksi takdirde satış yasağı gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler.