Moskova

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Prigojin'in anlaşmaya vardığını ve Wagner grubunun ilerleyişi durduğunu açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Putin'i bilgisi dahilinde Wagner lideri Prigojin ile görüşmelerde bulundu.

Lukaşenko, Prigojin'in "silahlı kişilerin Rusya topraklarındaki hareketini durdurmayı ve gerginliği azaltmak için daha fazla adım atmayı" kabul ettiğini söyledi.

Sputnik'in iddiasına göre; Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.

Wagner konvoyunun üstlerine geri döndüğü belirtildi.

Wagner'in kurucusu Prigojin: "Taraflardan birinin Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz."dedi.

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