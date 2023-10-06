Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş görevini bıraktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımına Dolmabahçe'de 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etti.

Şenol Güneş'in futbolcularla vedalaştığı belirtilirken, olağanüstü seçim kararı alındığı gelen bilgiler arasında.

Yönetim kurulu bir kez daha toplanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin tekrar aday olup olmayacağı belli değil.

8 Ekim pazar günü saat 16.00 da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında takımın başında Burak Yılmaz yer alacak.

Beşiktaş'tan açıklama geldi

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.