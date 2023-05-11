Sözcü Televizyonu’nda canlı yayınlanan Ebru Baki ile Para Politika programında yazar Aytunç Erkin, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurmaylarıyla yaptığı toplantının detaylarını aktardı.

İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘bunu bir düşünelim’ diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak” dedi.

Memleket partisi lideri saat 14:00’de açıklama yapacak.

HABER:SELÇUK BULUT