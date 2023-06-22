İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada (TCMB), "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." ifadesin kullanıldı.
Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." denildi.
TCMB'nin açıklamasında, Kurul'un, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştireceği kaydedildi.
AA