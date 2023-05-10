İSTANBUL- Millet İttifakı, Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs genel seçimine günler kala mitinglerine tüm hızıyla devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale’de vatandaşlarla bir araya geldi.

AKŞENER VE YAVAŞ’A COŞKULU KARŞILAMA

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda hazırlanan miting alanına saatler öncesinde giriş yapmaya başlayan yurttaşlar, alanı hıncahınç doldurdu. Vatandaşlar, Akşener ve Yavaş’ı sloganlar eşliğinde bekledi.

SÜPÜRECEĞİZ

Halk konuşmasında bir çom konuya değinen Meral Akşener, eline süpürge alarak "onları süpüreceğiz" dedi.

HABER: GTAYYİP SALİH YILMAZ