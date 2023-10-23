Beşiktaş Kulübünün, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Siyah beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.



Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.



Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Hasan Arat'tan açıklama geldi

Siyah-beyazlı kulübun aldığı kongre kararının ardından başkan adayı Hasan Arat'tan açıklama geldi.

Arat paylaşımında, "Değerli Beşiktaşlılar, Bu seçim olağan değil, olağanüstü bir seçimdir. "Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş" diyenlerin seçimidir. Armamıza gönül vermiş, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki Beşiktaşlılara daha önce söylediğimiz gibi, biz hazırız. Çıktığımız yol, artık tüm Beşiktaşlıların yoludur." ifadelerine yer verdi.