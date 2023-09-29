Çiğli Havaalanı'nda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İzmir'deki coşku SOLOTÜRK ekibinin gösterileriyle daha da büyüyor.

SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Emre Mert, Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ile Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, TEKNOFEST ziyaretçilerini nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlandığı Çiğli 2. Ana Jet Üssü uçuş hattında duygularını anlattı.

Mert: "Halkımızın ilgisiyle görevimizi icra ediyoruz"

Festival boyunca çok sayıda farklı manevrasıyla izleyicilere gurur yaşatan ekibin Kol Komutanı Pilot Yarbay Emre Mert, çocukluğunun havacılık aşkıyla geçtiğini, İzmir semalarındaki uçakları izlerken pilotlara özendiğini söyledi.

İzmir'de aldığı ortaokul eğitiminin ardından, önce Maltepe Askeri Lisesine, daha sonra Hava Harp Okuluna gittiğini, okulunu tamamladıktan sonra da Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne döndüğünü belirten Mert, "Burası bizim yuvamız, 2003 mezunuyum, 20 sene olmuş. 20 sene sonra yuvama SOLOTÜRK pilotu olarak gelip gösteri yapıyorum. Bunun heyecanı, mutluluğu bambaşka." dedi.

Mert, gösterilerde "Türk milletinin gücünü, kuvvetini, kudretini" gösterdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"F16'da tek pilotun uçmasına karşın görmüş olduğunuz gibi pilotlarımız, bakım ekibimiz, bunun dışında halkımızın ilgisiyle bu görevimizi icra ediyoruz. Buraya gelmeden önce 23-24 Eylül'de Malta Airshow'da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdık. Dünyadaki birçok airshow organizasyonuna katılıyoruz. Burada o organizasyonlarda görmediğimiz bir şeyi yapacağız, 1 helikopter ve 1 F16 yakın kolda bir pasaj geçişi gerçekleştireceğiz. Jandarma Çelik Kanatlar ile bir pasaj geçişimiz olacak. Bu da aslında fazla görmediğiniz bir görsel şov."

"Halkımızla iç içe oluyoruz"

SOLOTÜRK ekibi olarak TEKNOFEST'te yer almaktan çok mutluluk duyduklarını söyleyen Mert, "Biz burada halkımızla iletişim içinde oluyoruz onlarla gerek sahnede olsun gerek uçarken o enerji alışverişini gerçekleştiriyoruz. O empati, samimiyet birçok duyguyu da barındırıyor. Bunun temelleri üzerine kurulan her iş de başarıya ulaşır. Biz aslında bunu güdüyoruz. Bizler SOLOTÜRK pilotlarıyız, aynı zamanda savaş pilotlarıyız. Bilgi ve tecrübenin yanında yüreğimizle bu işi yapıyoruz. Gençlerimizin, yaşını almış insanımızın, hanımefendilerin, beyefendilerin gözlerinden o iletişimle beraber o gücü, sevgiyi alıyoruz." ifadesini kullandı.

Binbaşı Bakıcı: "Maneviyatı yüksek"

Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ise Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde eğitim aldıklarını ve bröve taktıklarını dile getirerek, "Burada uçmanın maneviyatı bizim için çok yüksek. Halkımız da sağ olsunlar bizleri çok seviyorlar biz de onları çok seviyoruz." diye konuştu.

İzleyicilerin gözlerindeki enerji ve motivasyonu hissettiklerini aktaran Bakıcı, havacılık aşkını gurur duydukları genç nesle bırakacaklarını dile getirdi.

SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Yasin Dikkule de Ankara ve İstanbul'daki gibi TEKNOFEST İzmir'de de coşkuyla karşılandıklarını aktararak, "Memleketim İzmir'de olmaktan çok mutluyum. TEKNOFEST'in bu sen 3. ve son ayağındayız. Aynı coşkuyla devam ediyor ve biz de bunu gönülden devam ettiriyoruz. İzmir halkı da bizi kucakladı, bağrına bastı. Diğer TEKNOFEST'lerde olduğu gibi büyük ilgi var." diye konuştu.

AA