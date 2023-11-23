İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Öztürk ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunması alınan Öztürk, olay tarihinde 8 aydır iş yerinde kaldığını belirterek, hayvansever olduğunu, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Oğluyla husumetli olduğunu, iş yerinde ölmüş kedilerin bulunduğunu emniyette öğrendiğini ifade eden sanık Öztürk, kedileri torbaya koymadığını ve öldürmediğini savundu.

Sanık Fatih Mehmet Öztürk, "Sadece bir yavru kediyi, kedi kafesli çantaya koydum. Suç işlemedim. Müştekilerden sadece iki kişi haricinde diğerlerinden kedi almadım. Bendeki kediyi Hakan'a teslim etmek üzere telefonda görüştük kendisiyle. Bana komplo kuruldu." diye konuştu.

Müşteki Şule Gül ise sanığın Fatih Camii'nin çevresinde yaşayan kedileri beslediğini, kendisiyle cami çevresinde kedilere mama vermeye başladığı sırada tanıştığını söyledi.

Sanığın, kedilerden bazılarını kedi çiftliğine almak istediğine ilişkin konuşmalar yaptığını ifade eden Gül, sanığa bunun suç olduğunu söylediğini anlattı.

Gül, 2-3 ay içerisinde 40'a yakın kedinin kaybolduğunu belirterek, "Sanığa kedileri beslemesini istemediğimi ve o geldikten sonra kedilerin eksildiğini söyledim. Benden de kedi istedi ama vermedim. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Öztürk'ün, akıl sağlığına ilişkin rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 31 Ekim'de Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kediyi sırt çantasına koyarak götürdüğünün tespit edildiği belirtiliyor.

Sanığın iş yerinde 13 Kasım'da yapılan incelemede çöplerin arasında ölü kedilerin bulunduğu anlatılan iddianamede, ifadesine yer verilen sanığın oğlu Mehmet Öztürk'ün, 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmeyen, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olan babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali bulunduğunu söylediği aktarılıyor.

Mehmet Öztürk'ün, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesinin ardından polis merkezine giderek ifade verdiği anlatılan iddianamede, sanığın "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.