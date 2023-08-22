İstanbul

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios'tan yapılan açıklamada, "CHIVAS Fan Token, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların takımla daha aktif biçimde bağ kurup etkileşime girmelerini, oylamalar vasıtasıyla öncelikli kararlara katılmalarını ve özel ödüller ile hayatta bir kere yaşanabilecek deneyimler elde etmelerini sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Chivas Kulübü; Manchester City, Inter, Paris Saint-Germain, Barcelona, Palmeiras, Flamengo ve daha birçok önemli kulübün de taraftarlarıyla etkileşim kurup, onları ödüllendirmek için faydalandıkları bu yenilikçi dijital aracı kullanan takımlar arasına adını yazdırdı.

CHIVAS Fan Token, Chivas taraftarlarına; resmi forma tasarımları, stadyum içi kutlama şarkıları ve daha pek çok konudaki oylamalarla takım kararlarına katılma fırsatı sunacak. Taraftarlar ayrıca sadakatlerinden ötürü özel indirimler, promosyonlar ve ayrıcalıklı ödüller elde edebilecek.

Fan token platformu Socios.com, pek çok spor branşında faaliyet gösteren 100'den fazla spor organizasyonunun resmi partneridir ve 160 farklı ülkedeki 2 milyon kullanıcıdan oluşan global bir dijital topluluğa ev sahipliği yapmaktadır.

AA