Haber: Damla Oya Erman

Snapchat, gençler için güvenliği konusundaki bazı endişelerin ardından ebeveynlere, uygulamanın myAI sohbet botuyla etkileşimde bulunmalarını engelleme seçeneği sunacak.

Bu değişiklik, ebeveynlerin bu aracı kapatmayı seçmeleri durumunda gençlerin myAI ile iletişim kurabilmelerini, ancak sohbet botunun sadece devre dışı bırakıldığına dair bir notla yanıt vermesini sağlayacak.

Perşembe günü yapılan açıklama, Snapchat'in ebeveyn denetim aracı Family Center'a geniş bir eklemenin parçasıdır.

Snap, Nisan ayında myAI'ı piyasaya sürdü; ancak bu lansman, ebeveynlerin çocuklarının oldukça kişiselleştirilmiş bir bilgisayar sohbet botuyla konuşup konuşmamasının çocukları için sağlıklı olup olmadığı konusunda endişeleri hızla beraberinde getirdi.

Snapchat, myAI'ın zaten "uygunsuz veya zararlı yanıtlara karşı korumalar, Snapchatter'ların hizmeti tekrar tekrar kötüye kullanmaları durumunda geçici kullanım kısıtlamaları ve varsayılan olarak yaş düşünülerek" içerdiğini belirtti.

Snapchat, ayrıca şimdi ebeveynlere Family Center'da gençlerinin güvenlik ve gizlilik ayarlarına görünürlük sağlayacak. Bir ebeveyn, çocuğunun hikayelerini kimlerle paylaştığını, uygulamada çocuğuna kimin ulaşabileceğini ve çocuğunun uygulamanın canlı "Snap Map" özelliğinde konumunu paylaşıp paylaşmadığını görebilir.

Bu değişiklikler, 13 ila 17 yaşındaki kullanıcıların davranışlarını denetlemelerine olanak tanıyan Family Center'a yapılan en son güncellemelerdir. Bu özellik, Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında genç kullanıcıların güvenliği konusundaki yaygın endişelerin ortasında 2022'de başlatıldı.

Kasım ayında federal bir hakim, Snapchat'in ana şirketi Snap, Google, Meta ve TikTok'un, hizmetlerinin genç kullanıcıları bağımlı hale getirdiği ve diğer zihinsel sağlık zararlarına neden olduğuna dair bir dava ile yüzleşmesi gerektiğine karar verdi. Şirketler, davanın İlk Değişiklik gerekçeleri ve 230. Bölüm olarak bilinen hukuki kalkanı ileri sürmüşlerdi.

Snapchat'in myAI sohbet botu için yeni ebeveyn denetimleri.

Family Center'ın başlatılmasından bu yana, Snapchat, Stories ve Spotlight bölümlerinde gençler için uygun olmayan içerikleri tanıtan hesaplar için Eylül ayında tanıtılan bir "uyarma sistemini" içeren çeşitli gençlik güvenlik önlemleri sunmaya devam etti.

"Snapchat, insanların arkadaşlarıyla gerçek hayatta iletişim kurmalarına yardımcı olmak için inşa edildiği gibi, Family Center, ebeveynlerin gençlerinin kiminle zaman geçirdikleri konusunda içgörü sahibi olduğu, ancak gençlerin gizliliğine saygı gösteren gerçek dünya ilişkilerinin dinamiklerini yansıtır," şirket, gönderisinde söyledi.

Platform ayrıca Family Center'ı bulmayı daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Özellik artık ayarlarda erişilebilecek veya uygulamanın ana ekranındaki sol üst köşede bulunan "bitmoji" simgesine dokunarak "güvenlik", "aile" veya "ebeveyn" gibi ilgili terimleri arayarak erişilebilir.

Perşembe günkü güncelleme, Snap CEO'su Evan Spiegel'in bu ayın sonlarında sosyal medyadaki gençlik güvenliği hakkında bir Senato alt komitesinde yapacağı planlanan bir görünümden önce geldi. Spiegel'e, Meta, TikTok, X ve Discord'dan yöneticiler eşlik edecek.