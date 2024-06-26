24. dakikada Slovakya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kucka'nın ortasında ceza sahası sol çaprazından Duda'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
37. dakikada Romanya beraberliği sağladı. Sağ taraftan topla hareketlenen Hagi, Hancko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası içinde yaşandığı belirlenerek penaltı noktası gösterildi. Penaltıda topun başına geçen Razvan Marin, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA