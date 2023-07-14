Ulu Motor, Türkiye’de satışa sunulan SKYWELL ET5 LR Legend modelinde elektrikli SUV sahibi olmak isteyen tüketicilere avantajlı 1 milyon 655 bin TL üzerinden sabit fiyat ile otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor.

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Skywell’in yüzde 100 elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021 yılından bu yana Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan şirket, SKYWELL ET5 LR Legend modelinde ön ödemeli sabit fiyat kampanyası düzenliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2023 yılı ilk yarı verilerine göre, Türkiye elektrikli otomotiv pazarında satış sıralaması üçüncüsü SKYWELL ET5, sabit fiyat kampanyasıyla müşterilerine arzu ettikleri araca bugünün fiyat avantajıyla daha karlı sahip olma fırsatı sunuyor.

- Eylülde teslim alınacak araçlara fiyat farkı ödenmeyecek

Hızlı şarj olma özelliğiyle zamandan tasarruf sağlayan ET5 LR Legend, tek şarjla şehir içi 642 kilometre yol yapabiliyor. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyasından yararlanmak isteyenler Skywell’e ait web sitesini ziyaret ederek ön sipariş talebi oluşturabilecekler.

Müşteriler, 1.000 TL’lik kart çekim işlemini takiben gelen tekil kod ile 3 iş günü içinde Ulu Motor tarafından belirtilen banka hesaplarına aracın 1 milyon 350 bin TL’lik ön peşinat bedelinin ödenmesi ile eylül ayında araçlarına 1 milyon 655 bin TL’lik sabit fiyattan sahip olabilecekler.

AA