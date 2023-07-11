Merhabalar can dostlar!

VATAN SEVDADIR ;TÜRKÜN VATANI TÜRKÜN KARA SEVDASIDIR!

24 TEMMUZ LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ YILDÖNÜMÜNDE DİYORUZ Kİ:

“LOZAN VATANDIR”

“LOZAN TÜRKÜN ZAFERİDİR.”

“LOZAN EMPERYALİZM BELGESİ SEVR’İ TARİHİN KARA ÇÖPLÜĞÜNE GÖMMÜŞTÜR.”

“LOZAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TAPU SENEDİDİR.”

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Yetkililere de sesleniyorum Diyarbakır’da KİM HANGİ CÜRETLE “LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 100.Yılında Kürdistanın geleceği...”başlıklı konferans düzenliyor?

Kimler katılmış;işlem yapıldı mı...

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Ben ATATÜRK ve CUMHURİYET ÇOCUKLARINA sesleneceğim:

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 100.yılını çoşku ile hep birlikte kutlayalım.

ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ olarak biz EMŞAV,T MP ve BAŞKENT ÜNIVERSITESI ile ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ENGİN TECRÜBESİ , ABB Başkanı Sn. Mansur YAVAŞ’IN yüreği ; Sevgili Sanatçımız GÖKSEL’İN sesiyle kutlayacağız 100. yılı.

Sizler de coşkumuza katılın sevgili dostlarım!

Çalıkuşları Derneği Başkanı

Av.Tülay Bekar