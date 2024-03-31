Ankara

Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Tüm adaylara başarı dileyen Özel, seçim sürecinde çok büyük aksilikler, üzücü olaylar olmadan bugüne kadar gelindiğini söyledi.





Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti.

Sandıklar açıldıktan sonra kazanma sevinci sırasında silahlardan uzak durulmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

"Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20-30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak."

Özel, partisinin sandık görevliliklerin neredeyse tamamının görevinin başında olduğunu aktararak, "Oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, "1320" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.





Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Bahçeli, kabine geçerek oyunu kullandı.

Devlet Bahçeli, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi

"Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum."

Bahçeli, seçim sonuçlarını nereden takip edeceği sorusuna, "Partiye geçiyorum şimdi." yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na eşiyle geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "4625" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hür ve müstakil olarak, ittifak siyasetine mahkum olmadan, "ucube sistemin" dayattığı sistemin dışına çıkmanın çok yorucu olduğunu belirtti.

Akşener, "Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz hepiniz çok gençsiniz, siz gençler açısından neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte." diye konuştu.





"Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum"

Seçim sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Akşener, miting yerine ilçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptığını, bedensel bir çalışma olduğu için yorulduğunu söyledi.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla rekabet siyasetinin, proje üzerinden rekabet etme siyasetinin ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması içindi bu çaba. Yani mesela basın emekçilerinin maaşı hiç konuşulmuyor farkındaysanız. Bunların konuşulabildiği, yerel basının durumunun konuşulabileceği seçimler ve bir siyaset dilini inşallah oluşturacağız diye ümit ediyorum."

"Ankara'da ilginç gidecek"

Bir gazetecinin "Ankara'da seçim yarışı nasıl gidecek?" sorusuna Akşener, "Ankara'da ilginç gidecek, çok ilginç gidecek." yanıtını verdi.

Akşener, İstanbul'daki seçim yarışına ilişkin yorumunun sorulması üzerine de, "Yorum yapmayayım. Her şey iyi olacak, bizim durumumuz iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine ise Akşener, "Ramazan olduğu için önce evden, sonra bir arkadaşımızın lokantasında iftar yapacağız, sonra da partiye geçeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, oyunu Adana'da kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı.

Çelik, mezun olduğu merkez Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na giderek 1072 numaralı sandıkta oy verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.

Çelik, Türkiye'nin, etrafındaki bütün istikrarsızlıklara, dünyadaki bütün problemlere rağmen demokrasinin gücünü ve istikrarını koruyan bir ülke olarak sandık yoluyla hem genel yönetimi hem yerel yönetimleri belirleme kabiliyetine sahip olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Yine bu seçim boyunca da ufak tefek meseleler haricinde yüksek bir güvenlik içinde, bütün demokratik usullere uygun olarak, bütün adayların ve bütün siyasi partilerin kampanyalarını rahatça yaptığı, demokratik bir biçimde kendini ifade ettiği bir kampanya dönemi geçirdik. Tabii bütün siyasi partiler, bütün adaylar giderler millete görüşlerini arz ederler. Milletin taleplerine uygun olarak bir siyasi temsil üretme konusundaki kabiliyetlerini sergilerler ama sonuç olarak karar da söz de milletimizindir. Bütün siyaset kurumunun ve bütün siyasetçilerin sicil amiri aziz milletimizdir. Bugün bir kere daha demokrasimizi ayakta tutan, siyasete güç veren milletimizin iradesi sandık başına gidiyor. Sandık yoluyla hem genelde hem yerelde yönetimleri seçmek Türkiye'nin en büyük gücüdür, en büyük kapasitesidir. Bunu titizlikle korumaya devam ediyoruz."

"Rakip olabiliriz ama hasım değiliz"

Türkiye'de demokrasinin gücüne dikkati çeken Çelik, huzur içinde oy kullanıldığını ifade etti.

Çelik, herhangi bir sıkıntı olmadan seçim sürecinin tamamlanmasını umduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tabii sandıkların başında bekleyen bütün arkadaşlarımıza, görev yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkıyorlar. Sokaklarda görüldüğü gibi büyük bir demokrasi şöleni var. Bu demokrasi şöleninin bu şekilde kutlanması siyasi geleneğimizin ve siyasi gücümüzün bir göstergesi. Bütün vatandaşlarımızın oy kullanarak demokrasimize güç vermesi ve dünyaya göstermesi son derece kıymetli. Tabii seçim bir rekabet dönemi ama hep şunu aklımızda tutalım; rakip olabiliriz ama hasım değiliz. O sebeple herkesin şiddet olaylarından, birbirini incitici davranışlardan uzak durması gerekir. Tabii ki herkes kendi adayının kazanmasını istiyor ama biz kazandıktan sonra her zaman şunu söyleriz; Türkiye'de kaybeden kimse yoktur. Biz yine aynı şuurla, aynı bilinçle şimdiye kadar olduğu gibi bu seçime de bu şekilde bakıyoruz. Bütün memleketimize, bütün milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

BBP Genel Başkanı Destici, oyunu Ankara'da kullandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimizin sağduyusunun galip geleceğine, istikrarın kazanacağına, Cumhur'un, birliğin kazanacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere eşi Şükriye Destici, oğlu Alperen Destici ve kızı Özgül Hilal Destici ile Başkent Üniversitesi'ne geldi.

Genel başkan yardımcıları, Etimesgut Belediye Başkan adayı Muhammed Sadık Yılmaz ile belediye meclis üyeleri de Destici'ye eşlik etti.

"3169" numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin devlete, millete, ülkeye, seçimlere katılan, terör ve uzantılarıyla arasına mesafe koyan siyasi parti ve adaylara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklamalarına göre, seçimlerin ülkede sağlıklı şekilde işlediğini aktaran Destici, demokrasi söylemi içerisinde milli iradenin tecelli edeceğine yürekten inandığını belirtti.

"Milletimiz, milli iradenin gücüne inanıp teslim olan bir millettir"

Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti, demokrasiye inanmış, milli iradenin gücüne ziyadesiyle inanmış ve teslim olmuş bir millettir. Sandığa katılım Türkiye'de, Avrupa ülkeleriyle ve dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda hep yüksek seviyede olmuştur. Bu da aziz milletimizin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığından kaynaklanmıştır. Bugün de inanıyorum ki seçimlere katılım yine yüksek seviyede gerçekleşecektir. Milli irade, yerel seçimlerde de tecelli edecektir." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan BBP'nin büyükşehirlerde beraber olduğunu, kısmi ilçelerde, bazı illerde, meclis üyeliklerinde de kendi adaylarıyla seçimlere katıldıklarını söyleyen Destici, teşkilat mensubu ve adaylara teşekkürlerini iletti.

Çalışmaların meyvesinin bugün sandıkta alınacağına inandığını dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Türkiye'de siyaset hep sıcaktır. Buradan çıkacak sonuçlar, elbette ki önümüzdeki siyasi süreci de mutlaka az ya da çok etkileyecek. Onun için ben inşallah milletimizin sağduyusunun galip geleceğine ve istikrarın kazanacağına, Cumhur'un, birliğin kazanacağına, Büyük Birliğin kazanacağına yürekten inanıyorum. Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için hayırlı olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Sandığa giden, oy kullanan bütün vatandaşlarıma da milli irade adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum."

Vatandaşların sandığa giderek oylarını kullanmalarının demokrasiye de büyük katkı sağlayacağını belirten Destici, seçimlerin resmi sonuçları açıklanana kadar teşkilattaki görevlilere sandık başından ayrılmamaları çağrısında bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulu'na eşi Şule Perinçek'le gelen Perinçek, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1153 numaralı sandığın bulunduğu alana ulaştı.

Burada oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına konuşan Perinçek, bu seçimin Atlantik sistemindeki son seçim olduğunu söyledi.

Perinçek, "Türkiye zincirlerini kıracağı bir döneme giriyor. Türkiye'nin ufkunda üretim devrimi var. Önümüzdeki seçimi üretim devrimi koşullarında, milletin iktidar olacağı, milli hükümetlerin kurulacağı koşullarda yapacağız. O nedenle Türkiye'nin önü açık, ufukları açık. Umutluyuz." diye konuştu.





Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Özdağ, oyunu kullandı

Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlarla sohbet ederek oy kullanmak için sırada bekleyen Özdağ, oyunu 4011 no'lu sandıkta kullandı.

Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra mührü kabinde unutan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sandık başkanının uyarısının ardından mührü kabinden alarak sandık görevlilerine teslim etti.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.

Özdağ, seçim sonuçlarının sorunsuz bir sayımla aktarılması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz. Bunu seçim kampanyası boyunca gördük. Onun içinde bu seçimlere büyük bir özveri ve özgüvenle girdik. İnşallah sandıklar açıldığında da yapmış olduğumuz tespitlerin teyidini göreceğiz."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3378 numaralı sandıkta oy verdi.





Aksakal, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu seçimler önemli seçimler, geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimlerden biraz daha farklı özellikler arz ediyor." dedi.

Bu seçimlerin 2023 seçimlerinin devamı olduğunu belirten Aksakal, "Özellikle küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarının mutlak surette bozulması adına bu seçimlerden Cumhur İttifakı partilerinin başarılı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun için DSP olarak da biz üzerimize düşen görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okuldaki diğer salonları ziyaret eden Aksakal, sandık görevlilerine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, oyunu kullandı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Altındağ Baraj Mahallesi'ndeki Kuzeykent Şehit İsmail Koç İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Yapıcıoğlu, "2003" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, seçim kampanyası döneminde olduğu gibi bugün de ciddi bir olay yaşanmamasını diledi.

Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak." diye konuştu.

Sonuçların şimdiden hayırlar getirmesini dileyen Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.



Fotoğraf: Betül Abalı/AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Babacan, "4624" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Babacan, kabine geçerek oyunu kullandı.

Ali Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için güzel bir gün olduğunu, demokrasinin işlediği zor bir coğrafyada vatandaşların sandığa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.





"Ülkemizden asla umudu kesmeyelim"

Bu seçimlerde özellikle sahada illeri, ilçeleri dolaşırken umutsuz vatandaş sayısının çok olduğunu gördüğünü dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Yani sanki sandıkla bir şey değişmiyor, oy vererek bir şey değiştiremiyoruz hissi bir miktar hakim gibi ama öyle değil. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Dolayısıyla ülkemizden asla umudu kesmeyelim. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak. Yani 'bir oyla ne değişecek ki' demeyelim. Bir oyla çok şey değişir."

Seçimlerde en çok ilginin İstanbul ve Ankara'nın üzerinde olduğunu ifade eden Babacan, parti olarak hem İstanbul'da hem de Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girdiklerini söyledi. Babacan, kendi adaylarının mümkün olan en iyi başarıyla seçimlerden çıkmasını umut ettiklerini vurguladı.

DEVA Partisi'nin bu seçimlere ilk defa kendi logosuyla girdiğini hatırlatan Babacan, beklentilerinin tüm seçim bölgelerinde partilerinin en yüksek başarıyla çıkması olduğunu söyledi.

Yerel seçim sandığından bir mesaj çıkacağını ifade eden Babacan, sandıktan çıkacak sonucun hükümet açısından güven oylaması niteliği taşıyacağını vurguladı.

Babacan, "Bu seçimler sadece belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin veya muhtarlarımızın seçileceği seçimler değil, aynı zamanda iktidara mesaj verme seçimi." diye konuştu.

Davutoğlu, oyunu Eyüpsultan'da kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Eyüpsultan'da kullandı.

Nejat Sabuncu İlkokulu'ndaki 2274 numaralı sandıkta eşi Sare Davutoğlu ile oy veren Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Davutoğlu, sorunları çözmenin yegane yolunun, "doğrudan siyasi katılımla kendi görüşlerimize uygun siyasi tercihlerde bulunmak" olduğunu belirterek, "Demokrasinin gereği olan bu görevimizi yerine getirirken herkesin sükunetle ve yasalara uygun bir şekilde davranması ve bazı seçimlerde gözlenen gerilimlerin, tartışmaların yaşanmaması dileğindeyim. Her birimize düşen en önemli sorumluluk, bu seçimlerden gerekli dersleri ve sonuçları çıkarmak, milletimize hizmet etmenin daha iyi, güzel yollarını birlikte keşfetmeye çaba sarf etmektir." dedi.

Türkiye'de demokratik bilincin çok yüksek olduğunu, katılımın genelde yüksek seyrettiğini ve bu seçimlerde de katılımın yüksek olmasını ümit ettiğini dile getiren Davutoğlu, bütün seçmenleri tebrik etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile 1105 numaralı sandıkta oy verdi.

Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür ederek eşi ve oğluyla okuldan ayrıldı.





DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, oyunu Adana'da kullandı.

Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden Adana Milletvekili Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.





Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, oyunu kullandı

Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'na gelen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 1254 numaralı sandıkta oy verdi.

Bakırhan, bazı seçim bölgelerinde, şehir dışından gelen seçmenlere oy kullandırıldığını öne sürerek, "En başından itibaren seçime bence şaibe karıştırıldı, ona rağmen tüm gücümüzle halkımızı sandıklara oy kullanmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Bakırhan, seçimlerin hayırlı olması diledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi'ne geldi.

Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce, oyunu 4683 no'lu sandıkta kullandı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil." ifadesini kullandı.

Devletin imkanlarıyla seçim kampanyası yapıldığını savunan İnce, "Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Biz ise çoluk çocuğumuzun harçlığından, çoluk çocuğumuzun rızkından kampanya yaptık. Buna rağmen sonuçları tabii ki tanıyoruz ama bu düğünün meşru ama adil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de gıda güvenliğinin bir numaralı problem olduğunu söyleyen İnce, 10 yıl sonra seçim sonuçlarından ziyade domatesin, biberin, etin, sütün ve yumurtanın konuşulacağı görüşünü paylaştı.

İnce, ülkede ikinci problemin deprem, üçüncü problemin ise enerjide dışa bağımlılık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben herkesin oy oranını konuştuğu bir günde sorumlu bir siyasetçi olarak geleceği düşünen bir fizik öğretmeni olarak, bir baba olarak, bir dede olarak milletimizi bu konuda uyarmak istedim. Seçim sonuçlarının şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimi Genel Merkez'de takip edeceğim."

DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı oyunu memleketi, Afyonkarahisar'da kullandı.

Selçuklu İlkokulu'na eşi Hatice Uysal ile giden Gültekin Uysal, 1240 numaralı sandıkta oy verdi.

Uysal, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de bir evreye girdiğini belirterek, "Referandumlar, 2018, 2019 ve 2023 yıllarındaki genel ve yerel seçimler. Aslında birbirinin tamamlayıcısı bir iklimde devam ediyoruz. O açıdan milletimiz değerlendirecektir. Sadece bir yerel seçim değil. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve alım gücü kaybını vatandaşlarımız kendi cephesinde bütün bunları değerlendirecektir."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu Ankara'da kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Çankaya Lisesi'ne geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Karamollaoğlu, "1052" numaralı sandıkta oyunu kullandı.





Daha sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Çankaya'nın Balgat ilçesinde kullandı.



Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi'ne eşi Beyza Molu ile gelen Erbakan, 4491 numaralı sandıkta oy verdikten sonra şunları kaydetti:

"Vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik. Sandıklar açıldığında çıkacak sonucun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İftar saatinden sonra Genel Merkezden sonuçları takip edeceğiz. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Değerlendirmeleri akşam daha ayrıntılı bir şekilde yaparız."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa'da oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, merkez Osmangazi ilçesinde, Şehit Sinan Acar Ortaokuluna AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gitti.

Okuldaki diğer sandıklarda incelemelerde bulunan Efkan Ala, daha sonra oy kullanacağı 1047 numaralı sandığa geldi.

Oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Ala, bugün Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşandığını belirtti.





Seçimlerin, demokrasilerin şöleni olduğunu dile getiren Efkan Ala, "İnşallah seçim sonuna kadar bugün sonuçlar tamamen ortaya çıkıncaya kadar aynı havayla bu seçim sürecini yaşayacağız. Ben öyle temenni ediyorum." dedi.

Türkiye'nin seçim tecrübesinin birçok ülkeye örnek gösterilecek düzeyde olduğunu vurgulayan Ala, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakikaten bugün muhtarlıklar, azalarımız tamamı dikkate alınınca yerel yöneticiler 500 bine yakın pozisyona Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler yapılıyor ve 61 buçuk milyona yakın vatandaşımız seçmen. Dünyadan bakınca inanılmaz, gerçekten büyük bir demokrasi, inanılmaz rakamlar. Bazı ülkelerin sadece seçeceğimiz insan sayısı nüfusundan fazla. Büyük bir demokrasi Türkiye, en önemli günü işte seçim günü bunu da huzur ve güven içerisinde Türkiye'ye yakışır bir biçimde yaşıyoruz. Ben bütün vatandaşlarımıza vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinin çok önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Belediyeler, belediye meclisleri bunları da dikkate alınınca 100 binden fazla da şehirlerin yönetimine insanımızı görevlendirme günü bugün. Biz çok uzun dönemdir sandığı ve seçimi kurumsallaştırdık. Bunun da Türkiye'ye katkısını görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti Grup Başkanı Güler, oyunu Sivas'ta kullandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Rauf Orbay İlkokulu'nda sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşıp, "1244" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Güler, gazetecilere, seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Güvenli bir ortamda seçimlerin devam ettiğini belirten Güler, "1950 yılında çok partili hayatla beraber başlayan süreç içerisinde YSK'nin belirli geleneği var. Kendi usulleri dairesi içerisinde iyi bir çalışma yürütüyorlar. Gerek AB komisyonlarına sunulan raporlarda gerekse de Venedik kriterleri kapsamı içerisinde çok güvenli, çok nitelikli bir seçim ortamının hazırlanmış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Güler, vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyerek, şunları söyledi:

"Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de serbest seçimlerde özgür bir ortamda oy kullanmaktır. Şu anda oy verme işlemi devam ediyor. Sivas'ta ve 36 ilimizde saat 16.00'ya kadar, diğer illerimizde de saat 17.00'ye kadar oy verme işlemleri devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı demokrasinin en önemli öğesi olan oy verme ve sandık başına gitme, oy tercihinde bulunmalarını mutlaka istirham ediyorum. Oylarını kullansınlar, aziz milletimizin bu konudaki tercihlerinin de başımızın üstünde yeri vardır."





"Yüzde 80'in üzerinde katılım olacağını tahmin ediyorum"

Seçimlere katılımla ilgili de değerlendirmede bulunan Güler, "Tabi ramazanının da vermiş olduğu bir ağırlık var. Tahmin ediyorum öğleden sonra artacaktır ama buna rağmen bu saate kadar kullanılan oyların 340-350 seçmenin bulunduğu sandıklarda şu ana kadar 80-90 oy kullanıldığını bize ifade ettiler, bu da iyi bir rakam. Tahmin ediyorum öğleden sonra artacaktır. Yüzde 80'in üzerinde katılımın olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin ve eski TBMM Başkanı Çiçek, oylarını Gölbaşı ilçesinde kullandı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, oylarını Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Gölbaşı'ndaki Şahin Sevin İlkokulu'na gelen Fatih Şahin, oyunu 1199 numaralı sandıkta kullandı.

Şahin, oy kullanma işlemi sonrası sandık görevlilerine başarılar diledi.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de oyunu aynı okuldaki 1194 numaralı sandıkta kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, eşi Direnç ve oğlu Yiğit Karaaslan ile Canik ilçesindeki Fatih Temiz Ortaokulu'na gelerek, oyunu kullanacağı sandık başında sıraya girdi.

Daha sonra 1218 numaralı sandıkta oyunu kullanan Karaaslan, ardından okuldaki sandıkları gezerek görevlilere başarılar diledi.

Karaaslan, beklenen günün geldiğini, Türkiye'nin artık sandık başında olduğunu belirterek, "Her seçimde olduğu gibi demokratik olgunlukla geçireceğimiz ve büyük bir katılımla dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleşecek bir seçim olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Yoğun bir kampanya süreci geçirdiklerini dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

"Adaylarımız, bizler, teşkilatlarımız, vatandaşlarımız, hepimiz sahalardaydık. Şehirlerimizin geleceğini konuştuk. Şehirlerimiz için ileri hedeflerimizi konuştuk. Bugün de şehirlerimizin yerel yöneticileri belli olacak. Her şeyden önce, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun yereldeki yansıması olması ve yerelde hayat bulması açısından bu seçimi çok önemsiyorum. Bir kez daha Türkiye'de bir demokrasi şölenine dönüşeceğine gönülden inanıyorum. İnşallah katılımın çok yüksek seviyede olduğu, bir güvenlik sorununun yaşanmadığı, tıpkı bugün gibi güneşli ve Türkiye'yi önümüzdeki süreçte aydınlatacak bir seçim atmosferi oluşacak Türkiye'de. Samsun'umuz için de hayırlı olmasını diliyorum. 17 ilçemizde çok yoğun bir süreç geçirdik. İnanıyorum ki Samsun'umuzda da Türkiye'mizde de bütün şehirlerinde de inşallah en hayırlı, en güzel şekilde neticelenecektir. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun."

Karaaslan'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, oyunu Denizli'de kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Pamukkale ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1246 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Zeybekci, seçimlerin karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde geçmesini temenni ederek, "Seçim süreci boyunca koşturduk, çalıştık. Biz iktidar partisi olarak sürpriz beklemiyoruz, Denizli'de hedefimiz 20'de 20. Emaneten bıraktığımız belediyeleri geri alacağımıza inanıyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oyunu kullandı

Başakşehir'de oyunu kullanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları sandığa davet etti.

Kabaktepe, eşi Amine Ateş Kabaktepe ve 2 çocuğuyla birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. 1144 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa ailesiyle giren Kabaktepe, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.





Demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var."

Kabaktepe, İstanbul'da sakin bir ortamda oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek." dedi.

AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, oyunu İzmir'de kullandı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, oy kullanma işlemi için eşi Büşra İnan ile Bayraklı ilçesindeki Cemal Gürsel İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 2298 numaralı sandıkta oyunu kullanan İnan, sandık görevlilerine başarı diledi.

İnan, gazetecilere, tüm Türkiye'de demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.

Sandıklardan çıkan sonuçların hayırlı olmasını dileyen İnan, "Heyecanlıyız. Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz, İzmir'in kazanmasını arzu ediyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz isabetli bir karar verecektir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin kutlu yolculuğuna, yerel seçim sonuçlarının, özellikle İzmir'imizin en güçlü katkıyı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, oyunu Samsun'da kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Samsun'da kullandı.

Yılmaz, Atakum ilçesi Recep Tanrıverdi İlkokulu'nda 1175 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, seçimlerin demokrasinin en ileri göstergesi olduğuna işaret etti.

Vatandaşların yurttaşlık bilinci içinde tereddüt etmeden, samimiyetle oylarını kullandığını belirten Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Dünyanın çok az ülkesi bu şekilde oy kullanma olgunluğuna sahip. Bu demokratik olgunluk, bu demokrasiye olan özen ve hassasiyetin güzelliğini insanların yüzünde, gözlerinde ben görüyorum. Selamlaşıyorlar, merhabalaşıyorlar aynı partiye oy vermeyecek olsa bile samimiyet ve içtenliklerini yüzlerinden görüyoruz. Bu bir yerel seçim tabii ama arkadaşlar yerel seçimleri zaman zaman genel seçimden daha az önemliymiş gibi değerlendiren, yorum yapan insanlar oluyor. Genel seçim ülkenin yönetimiyle ilgili bir şey, yerel seçim de şehirlerimizin yönetiminin seçilmesi içerikli bir seçim. Şehirler sanki ülkenin yönetiminden daha az önemliymiş gibi bir algıyla buna bakıyorlar ve bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Halbuki ülke yönetimiyle şehir yönetimlerinin birbiriyle çok ortak noktaları var. Ülkenin yönetimindeki senkronize duruş, ülke yönetimindeki homojenlik şehirle bütünleşmesi lazım. Yani ülkeler dünya ülkeleriyle yarışırken, dünya ülkeleriyle yarışan ülkeler şehirlerin üzerinde yükseltiyorlar bu yarışı. Şehirlerin üzerinde bu kalkınma hamlesini inşa ediyorlar. Şehirlerin gelişme trendi, şehirlerin gelişme istidadı ve kabiliyeti, temposu da ülke gelişmişliğiyle ve gelişmesiyle paralel olması lazım."

Türkiye'nin demokrasi açısından dünyada örnek gösterilecek ülkeler arasında olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yarın Allah'ın izniyle arkadaşlarımız büyük çoğunlukla şehirlerimizin yönetiminde sorumluluk alacaklar. Bu sorumluluklarının başladığı günden itibaren de biz 5 sene sonraki seçimin hazırlığına başlayacağız. Yani biz öyle seçimden seçime çalışan, seçimden seçime hazırlık yapan bir siyasi hareket de değiliz. Ben burada yine Samsun'umuzdaki başka diğer siyasi partilerin de bu uğurda bu şehrin geleceğiyle ilgili duyduğu sorumluluğu içselleştirerek, 'Ben bu şehre iyi şeyler yapacağım' diye hakikaten samimi bir şekilde bu uğurda uğraş vermiş olan diğer siyasi partilerin de parti mensuplarına ellerine sağlık dileklerimi iletmek istiyorum. Allah onların da niyetlerini halis kılsın. Ama kazanan biz olalım inşallah diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yılmaz'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ve AK Parti Atakum Belediye Başkan adayı Özlem Maraş eşlik etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, oyunu Düzce'de kullandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Düzce'de oy verdi.

Keşir, beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile Özlü'nün oy kullanacağı Düzce Konuralp Ortaokulu'na gitti.

Özlü'nün oyunu vermesinin ardından açıklama yapan Keşir, seçimin huzur içinde geçeceğine inandığını belirterek, "Bugün seçim bitecek ama biz yarın yine hemşehrilerimizle, komşularımızla bir arada olacağız. Geçmiş dönemde yapılanlarla heyecanlanmıştık. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerle inşallah heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor." dedi.

Keşir, daha sonra beraberindekilerle Farabi Anadolu Lisesine geçerek oyunu kullandı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oyunu Gölbaşı'nda kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy kullandı.





Sezer, oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 1194 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, sandık görevlilerine başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu Beykoz'da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.

Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte giden Abdullah Gül, 1156 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer'de kullandı

Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy İlkokulu'na tek başına gelen Çiller, oy kullanacağı "2364" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti.

Burada sandık görevlileriyle selamlaşan Çiller, bir süre bekledikten sonra oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çiller, demokrasinin her zaman kendileri için bir şölenle ve seçimle taçlandırıldığını, bugün yine bu durumu yaşadıklarını ve bu açıdan mutlu bir gün olduğunu kaydetti.

Çiller, "Ben umuyorum ki bu yeni bir dönemin başlangıcı olur." dedi.

Ülkede her zaman var olan siyasi görüş farklılıklarının demokrasinin bir zenginliği olduğuna dikkati çeken Çiller, "Ama unutmayalım ki biz birlikte, kardeşçe bir olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu gücü kaybetmemek lazım. Tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Eski TBMM başkanı ve başbakanlardın Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı

Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Tuzla'da kullandı.

Eşi Semiha Yıldırım ile Tuzla'da kendi adını taşıyan ilkokula gelen Yıldırım, oy kullanacağı "1028" numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Yıldırım, kabine geçip oyunu kullandı.

Yıldırım ve eşi "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, zarflarını sandığa attı.

Yıldırım çiftine oy kullanırken torunları Sena (18), Ali (12), Erhan (6) ve Bahadır Yıldırım (5) da eşlik etti.

Sena Yıldırım ise ilk defa oyunu kullandı.

"İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah"

Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin her tarafında Mahalli İdareler Seçimi yapıldığını söyledi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclis üyeleri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri velhasıl yerel yönetimlerin bütün görevlileri gelecek 5 yıl için seçiliyor. Biz de vatandaşlık görevimizi burada, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yerine getirdik, oyumuzu kullandık. İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar oy kullandı

Sultan Alparslan İmam Hatip Ortokulu 1247 No'lu sandıkta oyunu kullanan AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, hep beraber güzel bir seçim kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diğer partilerle karşılıklı nezaket, saygı ve demokratik teamüllere uygun şekilde bu ana kadar gelindiğini aktaran Akar, sürecin de sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.





Siyasi partiler olarak görüşlerini, tekliflerini, düşüncelerini ve projelerini halka sunduklarını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Şu anda onların karar sürecini yaşıyoruz. Onlar kararlarını verecek. Verdikleri karar bizim için tabii ki son derece saygıdeğerdir. Bu karar ülkemize, milletimize yararlı olsun, hayırlı olsun. Bizim amacımız, dileğimiz, temennimiz 85 milyon vatandaşımızın, Kayserili hemşehrilerimizin rahat, huzur içinde, konforlu bir şekilde yaşamaları. Belediyecilikten en üst düzeyde hizmet almaları ve her geçen gün gelişen ülkemizin daha da gelişmesi, vatandaşımızın mutlu olması. Dileğimiz, temennimiz bu. İnşallah vatandaşlarımız kararı da bu yönde verecek. Karar çıktıktan sonra karara herkes saygılı olacak. Esas olan vatandaşımızın kararıdır. Verilecek kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile geldi.

Okul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.