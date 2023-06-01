İstanbul

71 yaşına giren Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in doğum günü, bugünkü antrenman öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde kutlandı.

Siyah beyazlı futbolcular Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in doğum gününü, antrenman öncesi pasta keserek kutladı. Şenol Güneş de kutlamanın ardından oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in doğum günü, bugünkü antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, yeni yaşında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e mutluluklar diledi." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş, 03 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kutlama sonrası yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman