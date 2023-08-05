Sivrisineklerden kurtulmak için aşağıda sıralanan önlemleri alabilirsiniz:

Dış Mekânı Temiz Tutun: Sivrisineklerin üremesi için su birikintilerine ihtiyacı vardır. Bahçenizdeki saksı tabaklarını düzenli olarak boşaltın, dökülen yağmur suyunun birikmediğinden emin olun. Su zehirlenmesi nedir?

Sivrisinek Kovucu Ürünler Kullanın: Sivrisinek kovucu spreyler, losyonlar ve merhemler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. İçerisinde DEET gibi etkili maddeler bulunan ürünleri tercih edebilirsiniz.

Uygun Kıyafetler Giyin: Hafif renkli, uzun kollu ve uzun pantolon gibi kıyafetler giymek, sivrisineklerin temasını engelleyebilir.

Evinizde Pencere ve Kapıları Kapalı Tutun: Sivrisinekler genellikle serin ve karanlık yerlere girmeyi tercih ederler. Pencere ve kapıları kapalı tutarak ev içine girmelerini engelleyebilirsiniz.

Pencere ve Kapılara Sineklik Takın: Sineklikler, sivrisineklerin evinize girmesini engelleyen etkili bir yöntemdir.

Evinizi Temiz Tutun: Evde yiyecek artıkları veya tatlı kokular, sivrisinekleri çekebilir. Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın ve temizlik düzeninizi koruyun.

Birlikte Kullanılan Havuzları Temiz Tutun: Eğer evinizde bir havuz varsa, havuz suyunun temizliğine özen gösterin. Kirli su sivrisineklerin üremesi için uygun bir ortam olabilir.

Doğal Sivrisinek Kovucular Deneyin: Lavanta yağı, nane yağı, limon yağı gibi doğal yağlar sivrisinekleri uzak tutabilir. Bu yağlardan birkaç damla suya karıştırarak sprey yapabilir veya mumlarla evinizi kokulandırabilirsiniz.

Böcek İlaçları Kullanın: Ev içinde veya bahçede böcek ilaçları kullanarak sivrisinekleri etkisiz hale getirebilirsiniz. Ancak kimyasal ilaçları dikkatli kullanmalısınız.